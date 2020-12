Trump bi mogao blokirati nove sankcije za Sjeverni tok 2

Senat i Kongres Sjedinjenih Država pred donošenjem su novog National Defense Authorization Acta, zakona kojim se određuje godišnji proračun i troškovi ministarstva obrane. Temeljni je to zakon kojim se zapravo određuje obrambena politika za godišnje razdoblje, a ovaj je posebice važan ne samo zbog promjene u Bijeloj kući već i zbog posebnih okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. U to ne spada samo pandemija već i odnosi s drugim velesilama poput Rusije i Kine. A među odredbama novog zakona “teškog” 740 milijardi dolara stoji i određivanje dodatnih sankcija kojima bi se nastojalo zaustaviti dovršenje plinovoda Sjeverni tok 2. Taj plinovod, koji je dovršen 90 posto, dugo je vremena trn u oku američkih interesa jer njime Rusija namjerava zaobići Ukrajinu te plin dovesti izravno u Europu.

Nema ni osiguranja

Na taj se način smanjuje geopolitička važnost Ukrajine kao američkog saveznika, a ta zemlja uz to gubi i ozbiljnu zaradu od provizije za prolazak plina po svome teritoriju. A logično, smanjila bi se i konkurentnost energenata koje bi u Europu plasirale američke tvrtke. Nositelj je cijelog projekta, jasno, ruski energetski div Gazprom, a sve vrijedi 11 milijardi dolara. Unatoč svim američkim pritiscima, Rusi tvrde kako će Sjeverni tok 2 profunkcionirati sljedeće godine, a čini se da nemaju previše odjeka ni bojazni da će Europa postati previše ovisna o ruskom plinu. Primjeri sankcija Sjedinjenih Država u cilju zaustavljanja gradnje Sjevernog toka 2 bili su vidljivi iz objavljivanih primjera gdje su zbog te mogućnosti zapadne tvrtke odustajale od gradnje. Konkretno švicarska tvrtka Allseas koja je morala uskratiti Rusima korištenje svojeg plovila specijaliziranog za polaganje plinovodnih cijevi ispod mora.

>> VIDEO Trumpov odvjetnik Giuliani žustro je pokušao osporiti rezultate izbora, a od nervoznog znojenja niz lice mu je kapala boja za kosu!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U novom američkom zakonu predviđaju se sankcije i za one koji bi eventualno Rusima prodali opremu kojom bi mogli sami izgraditi takvo plovilo, instrumente potrebne za takvu operaciju kao i one koji bi osigurali takvu opremu i plovilo ili bilo koji drugi brod koji sudjeluje u izgradnji plinovoda. Zakon bi trebao biti usvojen već sljedećeg tjedna, ne očekuju se da će biti zastoja ni u Kongresu ni u Senatu.

No problem bi mogao biti na jednom drugom mjestu – u Bijeloj kući. Koliko god se Donald Trump trudio zaustaviti projekt u svojem mandatu, sada bi mogao igrati suprotnu ulogu. I to zbog vrlo prozaičnog razloga, a to je odredba prema kojoj se američkim vojnim bazama moraju promijeniti imena ako su nazvane po konfederacijskim vojnim ličnostima iz Američkog građanskog rata. Ipak, to nema puno veze s Trumpovim porazom na predsjedničkim izborima, odnosno eventualnom namjerom da se zagorča život novom predsjedniku Joeu Bidenu. Trump je ovu namjeru jasno naglasio već početkom srpnja kada je poručio da se “i ne pomišlja na preimenovanje” vojnih baza u sklopu National Defense Authorization Acta.

Što Trumpa više smeta

Riječ je, naime, o deset baza koje nose imena generala Konfederacije, južnjačkih snaga, a također se predviđa i micanje svih simbola koji bi podsjećali na poraženu stranu u Američkom građanskom ratu što je Trump odbio učiniti ljetos. Odlazeći američki predsjednik prijeti vetom i zbog još jedne odredbe, a to je ona u kojoj pružatelji društvenomrežnih usluga poput Twittera ili Facebooka nisu odgovorni za komentare koje na njihovim platformama ostavljaju korisnici. Samo, ta odredba nije dijelom zakona kojim se reguliraju pitanja obrane, već jednog drugog zakona, Communications Decency Acta.

Ono što je također zanimljivo i dolazeći predsjednik Joe Biden je protiv te odredbe 230. No nitko ne želi poduprijeti Trumpa u vetu obrambenog zakona koji je povezan s nekim drugim zakonom. “Vrlo žalosno za našu naciju, čini se kako je senator Jim Imhofe odustao od stavljanja ukidanja odredbe 230 u zakon o obrani. Jako loše za našu nacionalnu sigurnost i izborni integritet. Zadnja šansa da ikada to napravimo. Stavljam veto!”, napisao je Trump na svojem Twitteru. Jasno, njegov je stav i osobno obojen jer praktički cijelo vrijeme optužuje tehnološke gigante da njega i njegove pristaše na društvenim mrežama – cenzuriraju.

>> VEČERNJI TV Granić: 'S Bidenom sam 90-ih pet sati razgovarao, a Soros me nagovarao na utrku za Pantovčak'