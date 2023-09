Troskot: 'Osamostalio sam se čim su mi primanja počela rasti'

Direktor HEP-a Frane Barbarić nakon višemjesečne šutnje unatoč žestokim pritiscima iz oporbe zbog afere "Plin za cent" odlučio je progovoriti u intervjuu Večernjem listu u kojemu je žestoko napao stranku Most. Uvjeren je da ga se želi maknuti s mjesta direktora jer nikad neće dozvoliti privatizaciju HEP-a, a za narativ u kojem HEP skupo kupuje plin pa ga jeftino prodaje PPD-u kazao je da odgovara "onim lobističkim krugovima koji su pripremili ovu hajku", u čemu im, kazao je Barbarić, obilno pomaže upravo Most. Pri tome je posebno napao Mostova zastupnika Zvonimira Troskota kojeg, između ostalog, proziva da živi ili na lažnoj adresi ili u gradskom socijalnom stanu.

– Pitanje je gdje on zapravo živi s obzirom na to da je do 2019. bio prijavljen u socijalnom stanu Grada Zagreba, zajedno s obitelji. Pitanje je li poštovan imovinski cenzus jer je prije zastupničkog mandata g. Troskot radio u financijskim i farmaceutskim tvrtkama, u kojima plaće nisu male. No od 2019. njegova imena više nema na ugovoru za socijalni stan. Istodobno, iz svih dokumenata 2020. i 2021. evidentno je da je i dalje prijavljen na istoj adresi. Čak i na listi za saborskog zastupnika – kazao je u intervjuu Barbarić.

On se pita živi li Troskot i dalje u istom stanu pa je to zatajio na štetu Grada Zagreba i gradskog proračuna ili je možda prevario birače jer ne živi na naznačenoj adresi.

– S obzirom na to da je Most krenuo uspješno razbijati hvarski energetski kartel, ovakve stvari su očekivane – kaže prozvani Troskot. Odgovara Barbariću da već nekoliko godina živi u unajmljenom stanu na Jarunu za koji plaća najam privatnoj osobi. Priznaje da mu na dokumentima i dalje stoji adresa stana na Sveticama u kojemu je odrastao i živio do 2018., koji je njegova majka dobila početkom 90-ih godina u najam od Grada Zagreba i za koji kaže da nije socijalni.

– Početkom 90-ih godina preko programa društvenog zbrinjavanja oko 240.000 stanova je prodano, mnogi za 10-ak tisuća eura, a oko 30.000 je otišlo u najam od čega oko 12.000 u Zagrebu. Moja majka se prijavila za takav stan jer je ispunjavala sve uvjete natječaja. Nekoliko ga je puta pokušala otkupiti, ali to joj nikad nije uspjelo – kaže Troskot.

Kaže da ne zna koliko mu majka plaća najamninu za taj stan, a upitan kako to da je u istom tom stanu živio sve do 2018. i smatra li da je to bilo u redu s obzirom na poslove koje je radio i plaću koju je primao, Troskot kaže da on zapravo većinu vremena uopće nije provodio u tom stanu jer je stalno bio na putu. A kada je bio u Zagrebu, prespavao bi kod mame. Osamostalio se i preselio, dodao je, čim su mu primanja počela rasti.

– Prije ulaska u politiku uzeo sam u najam stan na Jarunu i jedino je činjenica da u tom trenutku nisam promijenio osobnu iskaznicu prema kojoj sam i dalje prijavljen na staroj adresi. Jednostavno, bila je korona, nisam znao hoću li i koliko ostati u unajmljenom stanu na Jarunu, a sva pošta dolazila mi je na staru adresu. Ako je to moj krimen, onda dobro – kaže Troskot.

Dodaje da mu je suludo razgovarati o njegovoj prijavi boravišta dok se s druge strane kradu milijuni. Napada Barbarića koji se brani da ga se ruši jer želi spriječiti privatizaciju u HEP-u te poručuje kako je upravo poslovanje HEP-a u Barbarićevu mandatu, za vrijeme kojeg se nije izgradilo ni jedno ozbiljno postrojenje, dovelo do "kriminalne financijske pozicije HEP-a".

– Upravo taj dug koji imamo obrazac je s kojim će se onda preko noći naći neki spasitelj i kupiti HEP po niskoj cijeni što se dogodilo Ini i Agrokoru. Zašto mislimo da je to potencijalno Pavo Vujnovac? Zato što je najveće dugovanje prema njemu s obzirom na to da je plin jedno od najvećih poslovanja iako uopće nije core biznis HEP-a, ali su ga upravo preko plina zadužili – uvjeren je Troskot.

Ističe da se plin kupovao i mimo Vladine uredbe od Vujnovca krajem prosinca, o čemu su također poslali upit kad su vidjeli da se u prvih šest mjeseci 2023. abnormalno više troši plin za proizvodnju električne energije u termoelektranama u odnosu na 2022. Iako nikad nije palo više kiše nego u prvih šest mjeseci ove godine.

Javni podatci

Optužbe da dva lobija "filaju" Most krivim informacijama Troskot zove glupostima i poručuje da za sve što govore postoje javno dostupni podaci.

– Nekome tko je glavni akter besramnog kriminala u kojem je kao šef HEP-a kupovao plin za 47 eura i onda ga u istom danu prodavao tajkunu Vujnovcu za jedan cent i tako oštetio javno poduzeće i hrvatske građane bilo bi bolje da kupi toplu pidžamu i sprema se za robiju, a ne da smiješnim istupima pokušava javnost uvjeriti da je on taj koji brani javni interes, a ne mi iz Mosta koji smo tu pljačku HEP-a zaustavili i otkrili – kaže pak Mostov Nikola Grmoja. Dodaje kako i Plenkovićeva i Barbarićeva nervoza i napadi na Most pokazuju da su i oni svjesni da je razbijanje hvarskog kartela tek počelo.