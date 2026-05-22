Inspekcija zaustavila dogradnju dječjeg vrtića, projekt vrijedan dva milijuna eura

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata zaustavila je dogradnju dječjeg vrtića u varaždinskoj Gortanovoj ulici, projekt vrijedan oko dva milijuna eura. Grad Varaždin u priopćenju navodi da je radove na dogradnji ugovorio nakon provedenog postupka javne nabave, na temelju projektne dokumentacije za koju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Projektna dokumentacija izrađena je od strane ovlaštenih projektanata, a glavni projekt konstrukcije, u dijelu koji se odnosi na drvenu nosivu konstrukciju, kontroliran je od strane ovlaštenog revidenta.

- Revident je potvrdio da glavni projekt konstrukcije zadovoljava propisane temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti. Izvođač radova uveden je u posao 28. studenoga 2025. godine, dok je ugovoreni rok za izvođenje radova bio 15. svibnja 2026., a trajanje ugovornih obveza je definirano do 30. lipnja 2026. zato što je nakon završetka roka za izvođenje radova potrebno ishoditi uporabnu dozvolu, izvršiti primopredaju radova, pripremiti okončani obračun i po istome izvršiti plaćanja. Inspekcijski nadzor pokrenut je temeljem predstavke izvođača radova, društva Complex project - napominju u Gradu. Izvođač je, dodaju, u predstavci problematizirao projektnu dokumentaciju, posebno dio koji se odnosi na drvenu montažnu konstrukciju i dokumentaciju potrebnu za njezinu izvedbu. Zapisnikom provedenog inspekcijskog nadzora zatvoreno je gradilište postavljanjem posebnog službenog znaka na ogradu gradilišta.

- Unatoč dostavljenom vremenskom planu izvođenja radova nadzorni inženjer je već u siječnju i veljači ustanovio kašnjenje u izvođenju radova koji se trenutačno nalaze u fazi izvedene betonske ploče na kojoj je izvedena hidroizolacija. Međutim postavljanje nosive konstrukcije nije započeto. Gradilište je u ovoj fazi uredno građeno i označeno pločom. Također, došlo je do kašnjenja u dostavi radioničke dokumentacije od strane izvođača, koja je nužna zato što se drvena montažna konstrukcija proizvodi izvan gradilišta, kao predgotovljeni sustav.

Do danas konačna razrada te dokumentacije nije dostavljena sudionicima u gradnji. Prijepor je nastao u završnoj fazi izrade radioničke dokumentacije kao posljedica različitog tumačenja zakonskih obveza aktera u ovom projektu. Tako je Grad Varaždin kao investitor postao kolateralna žrtva prijepora i neslaganja u tumačenjima svih sudionika gradnje: izvođača radova s jedne strane prema projektantu, stručnom i projektantskom nadzoru i revidentu - ističu u Gradu. U okviru svojih ovlasti po pretanku zabrane radova poduzet cće, kažu u Gradu, mjere da se u najkraćem mogućem roku dovrši projekt kako bi bili spremni za doček naših predškolaraca u dograđenom dječjem vrtiću.

HDZ Varaždinske županije poslao je priopćenje u kojem navode da je Državni inspektorat zatvorio gradilište dječjeg vrtića u Gortanovoj zbog ozbiljne nesigurnosti. "Gradonačelnik Bosilj i njegov partijski šef Marković ponovno se dokazuju kao prava "A je to“ ekipa. Umjesto da završe dogradnju vrtića, doveli su situaciju do toga da je Državni inspektorat, konkretno Građevinska inspekcija, zatvorila gradilište zbog ozbiljne nesigurnosti i direktne opasnosti za djecu! Projekt dogradnje dječjeg vrtića Gortanova, vrijedan preko dva milijuna eura (od čega 800.000 EU novca), ozbiljno kasni, a pitanje je i želimo li slati našu djecu u vrtić koji statički nije siguran! Nova mjesta za 76 djece trebala su biti spremna za novu pedagošku godinu, a evidentno je da neće biti… Roditelji su opet prevareni, računali su na ta mjesta, a gradska vlast šuti ili opet prebacuje krivnju na druge", navodi se u priopćenju HDZ-a.