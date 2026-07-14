HSS se hitno oglasio nakon uhićenja Marina Mikšića: 'Bit će predloženo mirovanje svih funkcija'

Nakon uhićenja bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića i potpredsjednika HSS-a Marina Mikšića u sklopu nove akcije, oglasila se i Hrvatska seljačka stranka (HSS). Iz stranke poručuju kako poštuju presumpciju nevinosti, ali ističu da politička odgovornost mora biti odvojena od kaznenog postupka te najavljuju pokretanje postupka protiv svog potpredsjednika.

Podsjetimo, prema neslužbenim informacijama, Šimić i Mikšić sumnjiče se da su urgirali kod bivše voditeljice Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Nede Livljanić kako bi ishodili dozvolu za kamp u Tisnom. Livljanić je već ranije bila obuhvaćena USKOK-ovom optužnicom zbog nezakonitog izdavanja rješenja za kampove.

U priopćenju HSS navodi kako ne želi prejudicirati ishod postupka. „Poštujemo presumpciju nevinosti te smatramo kako svatko ima pravo na pošten i zakonit postupak, zbog čega ne želimo prejudicirati njegov ishod niti donositi zaključke prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice“, poručili su iz stranke.

Ipak, dodaju kako političke dužnosti nose posebnu odgovornost prema članstvu i javnosti. „Na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva HSS-a bit će predložen početak postupka utvrđivanja političke odgovornosti Marina Mikšića. Do okončanja tog postupka bit će predloženo mirovanje svih njegovih stranačkih funkcija te ovlasti za predstavljanje i djelovanje u ime Hrvatske seljačke stranke“, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, USKOK i policija u utorak su proveli novu antikorupcijsku akciju u kojoj su, prema neslužbenim informacijama, uhićeni Dario Šimić, Marin Mikšić i Neda Livljanić. Sumnja se da je riječ o slučaju povezanom s nezakonitim ishođenjem dozvole za kamp u Tisnom, dok se USKOK i policija tijekom dana još nisu službeno očitovali o detaljima istrage.