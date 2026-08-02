Na granici s Crnom Gorom čekali više od 12 sati: 'Ovo je teror, ne možemo normalno funkcionirati'

Konavle su ovog vikenda bile gotovo odsječene od ostatka svijeta zbog golemih prometnih gužvi prema Crnoj Gori. Na graničnom prijelazu Karasovići vozači su za izlazak iz Hrvatske čekali više od 12 sati, a kolona automobila u jednom se trenutku protegnula na više od 20 kilometara, sve do Čilipa. Dugotrajno čekanje na visokim temperaturama dodatno je otežalo situaciju pa su u pomoć pristigli vatrogasci iz Konavala koji su putnicima dijelili vodu. Brojni stanovnici okolnih mjesta otvorili su vrata svojih kuća kako bi ljudima iz kolone omogućili korištenje toaleta. Zbog izvanrednog stanja načelnik Općine Konavle aktivirao je Stožer civilne zaštite, upozorivši da je svakodnevni život u tom području ozbiljno otežan.

Na višesatno čekanje reagirali su i brojni putnici, ali i lokalno stanovništvo koje tvrdi da problem nije nov. – Ovo je sramota da se u sredini koja donosi novac državi ništa nije promijenilo. Ovo je učmala situacija koja traje već 30 godina – rekao je za Dnevnik Nove TV mještanin Đuro.

Nezadovoljstvo nisu skrivali ni strani turisti koji su se našli zarobljeni u nepomičnoj koloni. – Već 25 godina dolazimo u Italiju i nikad nam se ovako nešto nije dogodilo. Sramota za ovu zemlju – poručili su. Poseban problem bile su obitelji s djecom koje su u automobilima provodile sate. – Šesnaest sati čekanja stvarno je previše. Imam dijete s autizmom i čekanje u ovakvim uvjetima za njega je jako teško – kazala je Vera iz Crne Gore.

Gužve nisu predstavljale problem samo turistima i tranzitnim putnicima. Stanovnici Karasovića kažu da su zbog kolona, buke i nervoze posljedice osjećali i u svojim domovima. – Ovo je jednostavno teror jer ne možemo normalno funkcionirati. Cijelu noć smo budni, stalno se čuju policijske sirene, ljudi se svađaju i velika je nervoza – opisao je situaciju Pero iz Karasovića.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske poručili su kako je riječ o jednom od najopterećenijih vikenda u godini. Samo tijekom dana preko graničnog prijelaza prošlo je više od 40 tisuća vozila, a policija ističe da ključni problem nije organizacija rada na granici, nego nedostatna prometna infrastruktura.

– Problem je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi. Velike kolone stvaraju se već na izlazu s autoceste, na Karamatićima, a zatim se u dugom nizu spuštaju prema graničnom prijelazu. Mi raspolažemo infrastrukturom kakva postoji – rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.