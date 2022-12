Tomislav Šuta i Andrija Čaljkušić idu u drugi krug za šefa splitskog HDZ-a

Splitski HDZ ide u drugi krug izbora za predsjednika Gradskog odbora stranke. Tomislav Šuta osvojio je povjerenje 750 članova, a Andrija Čaljkušić njih 650. Na prvi krug izbora za vodstvo ogranka, koje je već pola godine bez predsjednika, nakon što je u srpnju Vice Mihanović, nakon izgubljenih izvanrednih izbora za Grad Split dao ostavku, izašlo je čak 1677 članova HDZ-a Split. Od četiri kandidata, Tomislav Šuta osvojio je 750 glasova, a Andrija Čaljkušić 650 te su se plasirali u drugi krug, a iz utrke su ispali Renzo Kovačević i Jakša Balov.

Izabrani potpredsjednici

Osim predsjednika, splitski HDZ-ovci su birali i potpredsjednike ogranka, a svaki kandidat za predsjednika imao je svoj tim. Izabrani su Zrinka Mužinić Bikić, Ivica Budimir i Krešimir Čaljkušić, sve troje iz tima Tomislava Šute.

– Malo je nedostajalo za pobjedu u prvom krugu, ali iznimno me veseli što je cijeli moj tim izabran za potpredsjednike. Sretan sam zbog velikog odaziva članstva koje je pokazalo da još postoje strast i emocija unutar stranke. Zahvaljujem svakom od njih, ljudima koji su dan proveli volontirajući u biračkim odborima i kao promatrači, ali i svojim protukandidatima. Uspjeh mog tima jednako mi je važan kao i moj osobni. Ovoliki broj glasova ohrabruje me da vas još jednom zamolim za povjerenje i da završimo ovaj proces te zajedno krenemo graditi novi HDZ koji će biti na ponos svakom članu. Još jednom čestitam svim kandidatima od srca i pozivam još jednom sve da zajedno gradimo snažni HDZ kako bismo ga vratili na pobjedničke staze – poručio je Tomislav Šuta.

Svojim stranačkim kolegama obratio se i Andrija Čaljkušić.

– Ovi izbori vratili su našoj organizaciji toliko željenu živost, a do potpune konsolidacije dijeli nas još samo jedan korak. Vjerujem u vas i vjerujem da će nas ovaj duh demokracije i uključivosti održati u političkom žaru nužnom za promjene i konačnu tvorbu pobjedničkog HDZ-a u Splitu. Prvi dio utakmice je iza nas, rezultat je tijesan, a pobjedu ćemo, kao i Hrvatska, osigurati u produžecima! – rekao je Čaljkušić.

SDP želi vratiti ljude

Izbori su održani i u splitskom SDP-u. Oni su imali samo jednog kandidata za predsjednika stranke, Davora Matijevića, a i broj članova koji je izašao na stranačke izbore nije velik, tek 314 njih. Vodstvo splitskog SDP-a očekivano je preuzeo jedini kandidat Davor Matijević, gradski vijećnik koji je proljetos na izvanrednim izborima bio njihov kandidat za gradonačelnika, a sada zajedno s Damirom Barbirom, drugim SDP-ovim vijećnikom u Gradskom vijeću Splita podržava gradonačelnika Ivicu Puljka iz Centra.

Uz predsjednika, izabrani su i potpredsjednici splitskog SDP-a, a to su Goran Kotar i Dino Sinovčić, kao i članovi Predsjedništva u kojega su ušli Iva Tukić, Katarina Prnjak, Mira Vuković, Joško Markić, Tonći Stipić i Boris Bulović.

Davor Matijević je u svom obraćanju rekao kako je član SDP-a od 2008. godine te pamti vremena kada je SDP bio snažan politički faktor u gradu Splitu.

– Doveli smo se do toga da smo se bojali do samog kraja hoćemo li prijeći prag i jedva smo ga prešli. Tad sam odlučio izložiti se i zajedno s "malo dobrih ljudi" okupiti najvjernije simpatizere s ciljem opstanka stranke. Kod kandidature za predsjednika sam rekao da sam svjestan da to danas nije neka moćna pozicija, ali i kako vjerujem da možemo ponovno postati snažni te kako će Splitu u godinama koje slijede trebati jaka socijaldemokratska stranka. Pred nama su godine u kojima moramo pokazati konkretne rezultate i ponovno postati najbolje što se nudi na splitskoj političkoj sceni, a to neće biti lako" – poručio je Matijević i najavio kako posebnu pozornost želi posvetiti onima koji dijele njihove vrijednosti, ali su se tijekom godina udaljili od SDP-a. – Vrijeme je da tim ljudima ponovno otvorimo put prema političkom angažmanu kao članovima, volonterima i savjetnicima. Svakoj kvalitetnoj osobi koja u sebi ima potrebu raditi za opće dobro i koja dijeli naše vrijednosti SDP može služiti kao platforma. Postoje srodne političke stranke, udruge, grupe građana, s kojima dijelimo uvjerenja i dužni smo u sljedećim godinama biti njihov glas barem u Gradskom vijeću u koje oni nemaju pristup. Ne treba vam veza, ne tražimo od vas ništa, ako vrijedite, imate dobar prijedlog ili ste spremni dati vrijeme za svoj grad, stojimo vam na raspolaganju – poručio je Matijević.