U podne puštanje 500 balona na Narodnom trgu. Od 20 sati nastupaju ove zvijezde

Puno će se Zadrana sjajno zabavljati na Silvestrovo kada će na Poluotoku prašiti koncerti sa svih strana, od Nene Belana, Foruma, Zorana Jelenkovića, Rockatansky benda do Martine Thomas, ali će garantirano vrhunska zabava biti i na Narodnom trgu na dječjem dočeku Nove godine koji pomalo postaje tradicija u Zadru. Od 11 sati u ponedjeljak 31. prosinca počinje program Kids Welcome 2019 ili luda zabava s konfetima, balonima, pjesmama i igrama, a radit će ga 13 animatora Samarcanda koje su najmlađi Zadrani već upoznali tijekom jutarnjeg i poslijepodnevnog adventskog programa.

- Odbrojavat ćemo sekunde do Nove godine, a točno u podne pustit ćemo 500 koloriranih helij balona u zrak kako bi proslavili Novu 2019. godinu uz stotine konfeta koje ćemo ispaliti. Bit će to dostojan oproštaj od ove godine - kaže Jakov Jelić iz animacijskog tima Samarcanda. Tako će se u društvu zadarske djece naći svi oni dragi i simpatični likovi koji su na Adventu u Zadru i kreativnim radionicama uveseljavali najmlađe: Sveta Luce, Sveti Nikola, Krampus, Djed Božićnjak, Grinč, Olaf i Elsa.

Foto: Mladen Radolović Mrlja, TZG Zadar

- Još jednom će ih pozdraviti i poželjeti djeci sve najbolje u 2019. godini uz, naravno, puno igara, pjesama i veselja. Bit će to program veliki za male s puno lijepih dječjih želja. To znači još više balona, konfeta i radosti u 2019. godini - poručuje Jelić iz Samarcande. Program počinje u 11 sati, u podne je veseli doček Nove, a kraj programa oko 13 sati i 30 minuta.

Nastavak programa, za one nešto starije, dolazi brzo: Turistička zajednica grada Zadra za najluđu noć donosi čak pet koncertnih događaja. Na adventskom trgu u okruženju raskošne ponude 25 adventskih kućica od 20 sati koncert je zadarskog glazbenika Zorana Jelenkovića, a od 22 sata sve će zabavljati sjajni i dugovječni Rockatansky Band. U isto vrijeme na Narodnom trgu nastupit će legendarni zadarski Forum, a nakon zadarskih glazbenika vječni Neno Belan & Fiumensi. Splitski glazbenik s riječkom adresom uvijek skoči do Zadra kojega drži nezaobilaznim mjestom u presjeku karijere koja traje već 30 godina. Najmanje dva do tri puta godišnje svrati do Zadra na svirku; nekada u Jazinama, a sada na otvorenom ili u klubove. Svejedno, uvijek u sjajnoj atmosferi koju stvore njegovi brojni fanovi. Zato je i sjećanje na nekakav top zadarski koncert gotovo nemoguće, no ovaj bi novogodišnji definitivno trebao biti najluđi.

Foto: Mladen Radolović Mrlja, TZG Zadar

- Zadrani vole moje glazbu, zato se uvijek osjećam kao doma – tako o Zadru govori jedan od najproduktivnijih hrvatskih glazbenika koji potpisuje više od 200 autorskih pjesama. U spoju ljubavnih balada, evergreena, pop-rocka, dalmatinskog etna, talijanskog belcanta ili utjecaja latina i ska, kao i sa zvukom sjajnih Fiumensa, teško je nešto izdvojiti. Belan je redao hit za hitom, pa će novogodišnje druženje sigurno biti raspjevano i veselo. Neće samo Narodni trgi i Trg Petra Zoranića biti u sjajnom raspoloženju, jer na Forumu od 22 sata nastupa Martine Thomas & INSD Enterprise. Martine je Zadranka rođena u New Yorku, vizažistica i pjevačica, poznata po nastupu u Big Brotheru, a jednom je s grupom Pleasurewell nastupala kao predgrupa Princeu. Svoje će dočeke Nove godine organizirati i već broj zadarskih caffe barova na Poluotoku, kao što raskošnu novogodišnju ponudu imaju i zadarski restorani koji će u većem broju biti otvoreni i prvog dana 2019. godine. Ponuda je vrhunska: rižoto s brancinom i kozicama, kao izrazito nježna varijanta rižota s namirnicama iz svakodnevne dalmatinske spize, potom lazanje od patke sa salatom od cikle i za desert kućni cheesecake od pistacija.

Foto: Mladen Radolović Mrlja, TZG Zadar

U sklopu novogodišnjeg menija može se također uživati u pašteti od lososa s domaćim tostiranim kruhom, art verziji tradicionalnog soparnika, telećem fjanku s povrćem te srnećim raguom s rimskim njokima, ili tuna tartarom s kremom od avokada, janjećim raguom s rimskim njokima i slasnom roladom od telećih prsa s pireom od batata. Gastro užitak upotpunjuje dugo kuhani teleći sotee s gnudima od skute pripreman po staroj francuskoj recepturi s jadranskim kozicama i lukovicama te domaća tjestenina s vrganjima i istarskom aromatiziranom pancetom.