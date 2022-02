DOGRADONAČELNIK SPLITA

Tko je, zapravo, Bojan Ivošević? Novi gnjusni ispad je za ostavku, ali rijetki znaju cijelu priču o njemu

Bojan Ivošević pretvorio se u ljude protiv kojih se kao ljevičarski aktivist borio. I to mu treba jasno reći. No, to je ionako već mjesecima poznato. Puno su šokantniji detalji iz njegovog političkog puta popraćeni narativom oko kojeg javnost van Splita nedovoljno zna. Očekivano, došao je trenutak kad je Ivošević 'sam pao i sam se ubio'. Još u svibnju prošle godine upućeni su ljudi govorili da Puljak kupuje 'mačka u vreći'. Mnogi su očekivali da će Ivošević biti drugačiji političar, a ispalo je da u odijelu i službenoj limuzini demonstrira moć koja je motivirana nekom vrstom prijezira. Njegova je politika poštena i idealistička ali je od prvog dana utemeljena na osveti i toksičnosti, a ne na uključivosti i sreći. Za nepopravljivog "revolucionara" Bojana koji svako toliko napravi glupost pa se ispriča u trenutnom društvenom i političkom sistemu ne bi trebalo više biti mjesta.