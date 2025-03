Tko je ozlijedio policajca u Beogradu? Objavljen audio zapis koji mnogo otkriva: 'Srušio sam se kao kap'

Studentska blokada Radio-televizije Srbije (RTS) nastavljena je u utorak, na valu prosvjeda diljem zemlje pokrenutih pogibijom 15 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog, dok predsjednik Srbije prosvjednike naziva "boljevičkim plenumašima". Akcija je iznenadno počela u ponedjeljak oko 23 sata, najavljena na društvenim mrežama neposredno prije početka, a studenti su rekli da će blokada trajati 22 sata i pozvali građane koji su im se masovno pridružili. Studenti su nezadovoljni izvještavanjem javnog servisa o njihovim prosvjedima i blokadama više od 60 fakulteta pokrenutim nakon što su napadnuti tijekom odavanja počasti poginulima u novosadskoj tragediji za što traže jasnu kaznenu i političku odgovornost.

Tijekom blokade u ponedjeljak intervenirala je policija, a MUP je priopćio da je jedan policajac ozlijeđen. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na Instagramu je objavio fotografiju s njim i napisao da je "napadnut od boljševičkih plenumaša ispred zgrade RTS", te da ima "jezive" ozljede jer su ga "udarili bokserom". Tužiteljstvo je od policije zatražilo da identificira i procesuira napadače. No ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile snimke na kojima se vidi da je pripadnik žandarmerije udario jednog čovjeka, a po analizi snimaka koju objavljuju pojedini mediji ispostavilo se da je bila riječ o policajcu u civilu za kojeg se službeno tvrdi da ozlijeđen u sukobu sa studentima.

Srbijanski ministar Ivica Dačić u prvim izjavama rekao je da policija nije intervenirala, te da su "oni (prosvjednici) napali žandarmeriju". Oporbeni zastupnici pokušali su na sjednici Skupštine Srbije razjasniti incident i optužili predsjednika Srbije da laže, prikazujući fotografije incidenta. Nekima od njih su tijekom govora isključivani mikrofoni. Zatražena je odgovornost ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića. Zastupnici vladajuće koalicije nazvali su studente "oporbenim anarhistima" koje forsira i instruira parlamentarna oporba. Premijer Srbije u ostavci Miloš Vučević izjavio je da je "napad na policajca napad na državu" i rekao da će kazneno odgovarati svi koji su počinili nasilje.

Radar je danas objavio kako je riječ o policajcu Lazaru Baćiću koji je, dodaje se, potvrdio da su ga ozlijedile kolege, a ne studenti. Naime, Baćić je razgovarao s bivšim kolegom iz policije Slobodanom Pajićem, a Radar je objavio audio snimku njihova razgovora. Pajić ispituje Baćića tko ga je ozlijedio, a on odgovara kako je sada došao s operacije. Nakon što je Pajić spomenuo kako ga je ozlijedio pripadnik žandarmerije, Baćić ističe: "Katastrofa. Kako sam pogođen, srušio sam se kao kap. Ovi iz UKP-a su me strpali u auto i došao sam na hitnu." Pajić ga potom ispituje želi li razgovarati s novinarima kako bi kazao kako je zapravo ozlijeđen jer "predsjednik laže cijelu državu". Bačić je rekao kako će sve biti u redu i kako će se sve riješiti. Uz to, navodi kako sad "nije u stanju pričati".