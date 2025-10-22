Tko je fatalna špijunka Anna kojoj je Putin dao novi zadatak? 'Znala sam kako djelujem na muškarce...'

Zloglasna bivša špijunka Anna Chapman, čije je pravo ime Anna Romanova, imenovana je voditeljicom novoosnovanog Muzeja ruske obavještajne službe, ambicioznog projekta povezanog s Ruskom vanjskom obavještajnom službom (SVR). Ovaj muzej, smješten u blizini parka Gorki u Moskvi, trebao bi prikazati povijest i postignuća ruske špijunaže, s naglaskom na operacije usmjerene protiv Zapada. Chapman, danas 43-godišnjakinja, postala je svjetski poznata 2010. godine kada ju je FBI uhitio u New Yorku kao dio ruske špijunske mreže tzv. "spavača". Nakon uhićenja, protjerana je iz Sjedinjenih Američkih Država u sklopu razmjene špijuna kojom je dvostruki agent Sergej Skripal, kasnije otrovan u Salisburyju 2018. godine u napadu povezanom s ruskom vladom, prebačen u Veliku Britaniju.

Rođena u Rusiji, Chapman se proslavila u Londonu, gdje je koristila svoj šarm i vještine umrežavanja kako bi se kretala u krugovima bogatih poslovnih ljudi, političara i oligarha. Tamo ju je regrutirao ruski agent impresioniran njezinim sposobnostima. Postala je britanska državljanka brakom s Alexom Chapmanom. Navodno ju je njezin bivši suprug, koji je u međuvremenu preminuo, jednom pokušao ubiti električnom bušilicom, piše The Sun.

U memoarima objavljenima prošle godine, Chapman sebe opisuje kao svojevrsnu "žensku verziju Jamesa Bonda", ističući kako su joj izgled, samopouzdanje i strateški odabir odjeće omogućili pristup utjecajnim krugovima. "Znala sam kakav učinak imam na muškarce. Priroda me obdarila vitkim strukom, punim prsima i bujnom crvenom kosom“, napisala je. Memoari otkrivaju priče o luksuznim putovanjima, raskošnim zabavama i susretima s moćnicima, uključujući anegdotu o dobijanju posla u hedge fondu nakon pobjede u partiji strip pokera. Ipak, knjiga šuti o eventualnim britanskim tajnama koje je možda proslijedila Moskvi ili o njezinom prijateljstvu s utjecajnim članom Doma lordova i britanskim tajkunom.

Nakon povratka u Rusiju, Chapman se reinventirala kao poslovna žena, TV voditeljica i influencerica na društvenim mrežama. Velika je pristaša ruskog predsjednika Vladimira Putina, a u međuvremenu je postala i majka. Njezin najnoviji angažman u Muzeju ruske obavještajne službe ponovno je povezuje s SVR-om, bivšom podružnicom KGB-a koja ju je svojedobno regrutirala. Muzej se nalazi u prostorijama SVR-ova ureda za tisak, a vodi ga Sergej Nariškin, bliski Putinov saveznik.