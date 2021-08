Tko je debitant iz Košuta, slavodobitnik ovogodišnje Sinjske alke?

Slavodobitnik 306. Sinjske alke je debitant, Mihovil Župa iz Košuta kod Trilja. Osvojio je najviše od svih alkara, ukupno sedam punata (prvu utrku pogodio je "u sridu", a druge dvije "u dva") pa nije bilo potrebe za pripetavanjem.

Rođen je 1988. godine u Sinju, prvi je alkar u svojoj obitelji. Član je VAD-a od 2009. godine. Po naobrazbi je prometni tehničar, zaposlen u Čistoći Cetinske krajine. Oženjen je, otac dvoje djece. Njegov momak je Ante Bradarić, ugostitelj iz Hrvaca.

Pobjedu je posvetio svojoj obitelji, prije svega supruzi.

- Ovo je mjesto često bila govornica o unutarnjopolitičkim problemima. Želim da to više ne bude. U ovim danima slavimo velike hrvatske ratne pobjede, sve su nekako došle u isto vrijeme, kao da je sudbina htjela. Meni je neobično drago da vidim ovdje 5000 ljudi i da bog da nam se nevolje poput korone više nikada ne ponove – rekao je predsjednik Zoran Milanović u prigodnom govoru nakon što je uručio darove slavodobitniku i njegovom momku.

- Hrvatsku su obranili njezini branitelji, jedva nekoliko tisuća ljudi, tu na Dinari, oko Knina. Danas gledamo kako iz BiH dolaze prijedlozi za provođenje istrage i optužnica protiv kompletnog vojnog vrha iz 1995. godine i pitam se je li ovo prilika da se o tome na ovom mjestu govori. Je. Imamo problem, trebamo razgovarati. Nećemo dozvoliti da se nakon 25 godina ovakve stvari događaju. Imamo važnijeg posla! - poručio je predsjednik. Napomenuo je kako govorimo gotovo istim jezikom i izrecitirao stihove Petra Preradovića iz pjesme 'To je jezik roda moga'

Sinj je u nedjelju bio "špica" Hrvatske. Osim predsjednika Milanovića sa suprugom, u Sinju su bili predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković sa suprugom, ministri Gordan Grlić Radman i Marija Vučković, brojni saborski zastupnici, gradonačelnici susjednih i prijateljskih gradova, među kojima i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predstavnici vjerskog, vojnog i društvenog života Hrvatske te brojni gosti i turisti.

Alku je na tribinama uz trkalište pratilo više od 2500 ljudi, koliko je Stožer CZ dopustio, a u gledalištu su bili olimpijci koji su se iz Tokija vratili s medaljama: Matea Jelić, Martin Sinković i Toni Kanaet, potom naš Hollywoodski glumac Goran Višnjić te najbolja skijašica koju je Hrvatska ikad imala - Janica Kostelić

Premijer Andrej Plenković je, tradicionalno, odmah po dolasku u Sinj oko 15 sati otišao u Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Društvo mu je pravio Gordan Jandroković. Dočekao ih je gvardijan fra Ante Čovo s kojim su se zajedno pomolili i zadržali u kraćem razgovoru.

Prije Sinjske alke održan je prijam u Alkarskim dvorima gdje se visokim gostima obratio predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić.

Miro Bulj, sinjski gradonačelnik i danas je isticao kako su mjere ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata besmislene jer se mladi nastavljaju družiti i nakon njihovog zatvaranja u ponoć. Odgovorio mu je premijer Plenković.

- Pravila su donesena za građane i turiste, a ne protiv njih. Na tribinama danas može biti više ljudi nego lani. Valjda je svakome jasno zašto kafići ne rade nakon pomoći, svugdje u zemlji, ne samo u Sinju. Obzirom na to kakva je turistička sezona, ljudi bi u kafićima bili do sedam ujutro da mogu – rekao je Plenković.

O aktualnim epidemiološkim mjerama novinarima je govorio i predsjednik Milanović nakon prijama u Alkarskim dvorima.

- Činjenica je da nas ovdje ima 500 bez ikakve kontrole. Ne znam... S druge strane, nije loše da mjere traju još koji tjedan, čisto zbog dojma kojeg Hrvatska ostavlja, zbog turističke sezone. Tu ima jako puno nelogičnosti, blesavih stvari u cijeloj Europi i mi se moramo malo u to uklopiti. Deveti – deseti mjesec, ja mislim da je to gotovo. Dakle, ja bih bio strpljen još malo. Svima to smeta, ali još malo strpljenja – poručio je Milanović.

Alkarski vojvoda Boško Ramljak u svom tradicionalnom govoru prije početak utrke govorio je o okolnostima u kojima se već drugu godinu trči Alka, u doba epidemije i rigoroznih ograničenja.

- Pozivam da napravimo sve što možemo, zaštitimo živote starih i bolesnih, cijepimo se svi koji možemo kako bi stekli kolektivni imunitet i vratili ono naše stare normalno. Osim korone, najveći problem u Cetinskom kraju je depopulacija. Čestitam premijeru Andreju Plenkoviću koji se izborio za izdašnu europsku omotnicu. Nadam se da će dio novca biti utrošen kako bi se zaustavila depopulacija, kako bi nam mladi prestali odlaziti i počeli se vraćati – rekao je Ramljak i dodao kako je mladima od novca važnije da ih se uvažava, da se poštuju njihova znanja i vještine, a ne da ih se odbacuje.

- U Viteškom alkarskom društvu smo pokrenuli pristup davanja šanse mladima. Nadam se da će i druge institucije tako postupiti – poručio je Ramljak.

Večer slavodobitnika u alkarskim dvorima nije održana zbog aktualnih mjera, ali se feštalo u Košutama, ne samo u kući i obitelji slavodobitnika Župe, koji je ostvario svoj dječački san.