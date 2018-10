Tko je čovjek koji je razotkrio Putinove agente: Naviknuo sam se na napade

Neposredno prije pada malezijskog zrakoplova iznad Ukrajine Eliot Higgins pokrenuo je Bellingcat, iz pukog hobija, što se pokazalo kao pun pogodak. Upravo je Bellingcat bio prvi izvor koji je otvoreno povezao rusku jedinicu, 53. proturaketnu brigadu, s rušenjem malezijskog zrakoplova iznad Ukrajine.

Higgins i njegovi suradnici udružili su se s ruskim web stranicom The Insider da bi razotkrili osumnjičene ruske agente koji su pokušali ubiti Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Optuženi muškarci su u intervjuu na ruskoj državnoj televizijskoj mreži tvrdili da su privatni građani na odmoru u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali Bellingcat ih je identificirao kao visokorangirane časnike koji su dobili prestižnu nagradu predsjednika Vladimira Putina za junake Ruske Federacije.

Naziv ove web stranice dolazi od bajke "Belling the Cat", u kojoj skupina miševa odlučuje zamotati zvono oko mačke kao sustav upozorenja, ali jedan od miševa pita tko će riskirati svoj život da bi stavio zvono na mačku. Oko polovice sredstava za financiranje dolazi iz zaklada, ostatak putem individualnih donacija, a sredstva su došla čak i od strane Google Digital News Initiative i Otvorenog društva. Prije pokretanja web stranice Higgins je na prijašnjem poslu proglašen tehnološkim viškom i 2012. godine pokrenuo blog "Smeđi Mojsije" o ratu u Siriji, s naglaskom na opisivanju i analiziranju oružja.

Danas dvije udružene web stranice koriste javne evidencije i baze podataka u izvješćivanju, ali su primjenjuju i tradicionalnije metode novinarstva, uključujući hladno pozivanje ljudi koji bi mogli poznavati osumnjičene.

"Ja sam veliki vjernik u uspješnu kombinaciju onoga što radimo s otvorenim izvorima i tradicionalnim novinarstvom", rekao je Higgins za CNN Business.

Jedan od istaknutih podupiratelja web stranice je Zaklada otvorenog društva George Soros. Podrška liberalnog milijardera, koji je često predmet teorija zavjere, plus Higginsov rad na Siriji i Rusiji, doveo je do optužbi da je on više nego samo neovisni bloger. Higgins je postao naviknut na napade, ali je rekao da bi ljudi trebali stvoriti povjerenje u njegovu web stranicu jer "dijelimo svoje izvore, objašnjavamo korak po korak našu analizu i transparentni smo".

