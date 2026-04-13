Europa skriva ocean ispod leda, a Encelad izbacuje vodu u svemir

Potraga za životom u svemiru opsesija je čovječanstva, a sve dok nam u potrazi za nastanjivim područjima svemira tehnologija ne omogući putovanja izvan njega, znanstvenici su u toj potrazi usmjereni na naš Sunčev sustav. Trag koji vodi prema tom cilju je voda. Na Zemlji je voda potrebna za život “kakav poznajemo”. Osim dina Marsa, gdje smo je tražili pola stoljeća, astrobiolozi sada smatraju ledene mjesece vanjskih planeta nekima od najboljih mjesta za traženje života u našem Sunčevu sustavu. U našem sustavu postoji nekoliko mjeseca koji se smatraju potencijalno naseljivim, odnosno smatra se da bi život (u mikrobnom obliku) ondje mogao postojati, ponajprije zbog postojanja podzemnih oceana tekuće vode.