Građani Nove Gradiške idu na izvanredne izbore

Građani Nove Gradiške ponovno će na birališta, i to u nedjelju, 17. svibnja, kada će se održati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Odluku o raspisivanju izbora na svojoj je sjednici donijela Vlada Republike Hrvatske, a odluka stupa na snagu 16. travnja, nakon objave u Narodnim novinama.

Riječ je o očekivanom političkom raspletu nakon što je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić podnio ostavku na tu dužnost jer je uhićen, opet, zbog sumnji da je počinio koruptivna djela. Grgić je, s još nekoliko osumnjičenih, bio u istražnom zatvoru, a ostavku je podnio početkom ožujka. Od tada se nije javno oglašavao, pa ostaje nepoznato planira li se ponovno uključiti u izbornu utrku.

Do izbora gradom upravlja njegova zamjenica Sabina Vlaović, koja obnaša dužnost gradonačelnice u tehničkom mandatu. U međuvremenu počinju i pripreme za izbornu kampanju. Kandidati imaju rok od 14 dana od objave odluke za predaju kandidatura, nakon čega Državno izborno povjerenstvo u roku od 48 sati utvrđuje i objavljuje pravovaljane liste. Time službeno počinje izborna kampanja. Ako nijedan kandidat u prvom krugu ne osvoji natpolovičnu većinu glasova, drugi krug izbora održat će se 31. svibnja. Do tada će kandidati imati nešto više od mjesec dana za predstavljanje programa i pridobivanje povjerenja birača.

Politička scena u Novoj Gradiški već se zahuktava, a najviše se iščekuju kandidati dviju najvećih stranaka u Gradskom vijeću – HDZ-a i SDP-a. Ipak, nije isključeno ni pojavljivanje nezavisnih kandidata ili iznenađenja koja bi mogla dodatno zakomplicirati izborni rezultat. Podsjetimo, Grgić je već bio u sličnoj situaciji – 2020. podnio je ostavku zbog afere JANAF, no potom se ponovno kandidirao i pobijedio na izborima. Na posljednjim lokalnim izborima bio je uvjerljiv, dok mu se najviše približio kandidat HDZ-a Alen Urban, što upućuje na stabilnu, ali i dinamičnu političku bazu u gradu.