Blic o porazu Orbana: U Kremlju vlada MUK; Avaz: "Orban ostao u ulozi političkog feniksa"

I medij u regiji su noćas popratili poraz Viktora Orbana i pobjedu Petera Magyara na općim izborima u Mađarskoj.

Ovi izbori označavaju kraj dugogodišnje neprikosnovene vladavine Fidesza i ulazak Mađarske u potpuno novu političku eru s Peterom Magyarom kao novim centralnim akterom, piše Blic.rs. Stižu prve reakcije iz EU, a u Kremlju - MUK! Oglasili se Orban i Mađar, ključa na ulicama Budimpešte, stajalo je u naslovu Blica.

Peter Magyar - čovjek za koga je malo tko čuo dok nije žestoko počeo kritizirati vladavinu Viktora Orbana, uz tajni audio-snimak svoje supruge, tadašnje ministrice pravde Judit Varge. Sada je upravo Magyar, Orbanov nekadašnji saveznik, poslije 16 godina skinuo sa trona "vječitog premijera", piše Blic.

45-godišnjak, koji se iz nekadašnjeg člana Fidesza pretvorio u najvećeg kritičara aktualnog režima, upozorio je da birači ovaj put ne odlučuju samo o sastavu parlamenta, nego o smjeru države, koja je pod Orbánovom vlašću postala sinonim za nazadovanje vladavine prava i svih vrsta demokratskih standarda. Mađarske vlasti su također isplele iznimno tijesne odnose s Moskvom, pri čemu je država postala jedna od glavnih prepreka pri odobravanju europske pomoći za Ukrajinu, piše slovensko Delo.

Masa euforično pozdravlja dečku koji skida Fideszovog kandidata

Nakon što je postalo jasno da Viktor Orban nakon 16 godina odlazi u opoziciju, piše Dnevni Avaz, a novi premijer Mađarske će biti Peter Magyar. Avaz prenosi i da se na društvenim mrežama oglasio predsjednik NSRS Nenad Stevandić. On nije puno komentirao Mađara, ali jeste odlazećeg Orbana. Kazao je da je Orban izgubio političku bitku, ali je udario "temelje europskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike".

- Politički je ostao u poziciji feniksa. Izlio je i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva. Džentlmenski je priznao poraz. Mađar je njegov učenik. Odlazi li ili opet počinje - pitao je Stevandić, a prenosi Avaz.