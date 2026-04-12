Pobjednički govor Petera Magyara: Vratili smo našu zemlju! Mađarska će ponovo biti snažan saveznik u EU i u NATO-u
Neviđeni prizori s ulica Budimpešte, ljudi trube, grle se i plaču: Ova pjesma je svirala dok se čekao Magyar
Gotovo je za Orbana, Magyar ostvario nemoguće: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
Münchenska veza: Plenković prvi čestitao Magyaru, ovo je razlog te brzine
ORBANOV PAD

VIDEO Trenutak za povijest: Pogledajte kako je ovaj muškarac trgao plakat Orbanovog kandidata

Dario Topić
VL
Autor
Vecernji.hr
12.04.2026.
u 23:13

U masi ljudi koja je slavila, istaknuo se muškarac koji se popeo na rasvjetni stup. Dok mu je masa skandirala, skidao je plakat

Mađarski dugogodišnji čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon uvjerljive izborne pobjede oporbene stranke Tisza, što je udarac za njegove saveznike u Rusiji i suprotno željama administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon obrađenih 93,42 posto glasačkih listića ovako izgleda projekcija osvajanja mandata u parlamentu: Tisa Petera Magyara: 138 mandata. Fides Viktora Orbana: 54 mandata. Naša domovina Lasla Torockaja: 7 mandata.

Na ulicama Budimpešte traje slavlje otkad se doznalo da je 16 godina Orbanove ere prošlo. Ljudi pjevaju u plešu, ogrnuti mađarskim zastavama, a vijore se i zastave Europske unije. Cijela masa ljudi slila se u centar gdje je pobjednik peter Magyar održao govor. - Danas ste izveli čudo, Mađarska je ispisala povijest!", slavodobitno je poručio Magyar. 

U masi ljudi koja je slavila, istaknuo se muškarac koji se popeo na rasvjetni stup. Dok mu je masa skandirala, skidao je plakat na kojem je kandidat Stranke Fidesz. Nakon što je uspio u naumu, građani su ga pozdravili pljeskom i ovacijama.

Masa euforično pozdravlja dečka koji skida Fideszovog kandidata
