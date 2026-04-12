VIDEO Trenutak za povijest: Pogledajte kako je ovaj muškarac trgao plakat Orbanovog kandidata

Mađarski dugogodišnji čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon uvjerljive izborne pobjede oporbene stranke Tisza, što je udarac za njegove saveznike u Rusiji i suprotno željama administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon obrađenih 93,42 posto glasačkih listića ovako izgleda projekcija osvajanja mandata u parlamentu: Tisa Petera Magyara: 138 mandata. Fides Viktora Orbana: 54 mandata. Naša domovina Lasla Torockaja: 7 mandata.

Na ulicama Budimpešte traje slavlje otkad se doznalo da je 16 godina Orbanove ere prošlo. Ljudi pjevaju u plešu, ogrnuti mađarskim zastavama, a vijore se i zastave Europske unije. Cijela masa ljudi slila se u centar gdje je pobjednik peter Magyar održao govor. - Danas ste izveli čudo, Mađarska je ispisala povijest!", slavodobitno je poručio Magyar.

U masi ljudi koja je slavila, istaknuo se muškarac koji se popeo na rasvjetni stup. Dok mu je masa skandirala, skidao je plakat na kojem je kandidat Stranke Fidesz. Nakon što je uspio u naumu, građani su ga pozdravili pljeskom i ovacijama.