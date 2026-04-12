#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Pobjednički govor Petera Magyara: Vratili smo našu zemlju! Mađarska će ponovo biti snažan saveznik u EU i u NATO-u
Neviđeni prizori s ulica Budimpešte, ljudi trube, grle se i plaču: Ova pjesma je svirala dok se čekao Magyar
Gotovo je za Orbana, Magyar ostvario nemoguće: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
Münchenska veza: Plenković prvi čestitao Magyaru, ovo je razlog te brzine
'DANAS POBJEĐUJE EUROPA'

Pljušte čestitke europskih čelnika Magyaru: 'Večeras europsko srce kuca malo brže u Mađarskoj'

Autori: Vecernji.hr , Domagoj Janković/Hina, Maša Taušan/Hina
12.04.2026.
u 23:38

- Francuska pozdravlja ono što je pobjeda u smislu sudjelovanja ljudi u demokratskom procesu i pobjedu koja pokazuje privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije i ulozi Mađarske u Europi, objavio je Macron

Vođa oporbene Tisze Peter Magyar primio je u nedjelju prve čestitke na izbornoj pobjedi od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kao i od njemačkog kancelara Friedricha Merza. Nakon prebrojanih 53,45 posto glasova, Magyarova Tisza ima 136 mjesta u 199-članom parlamentu, a Fidesz premijera na odlasku Viktora Orbana 56 mjesta. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost. Orban je priznao poraz, rekavši da je on "jasan i bolan", a Magyar je kazao da mu je u telefonskom razgovoru premijer na odlasku čestitao na izbornoj pobjedi.

Macron je na X-u napisao da je razgovarao s ​Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima. "Upravo sam razgovarao s Peterom ​Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi u Mađarskoj", napisao je Macron ⁠na ​X-u. „Francuska pozdravlja ono što je pobjeda u smislu sudjelovanja ljudi u demokratskom procesu i pobjedu koja pokazuje privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije i ulozi Mađarske u Europi“, dodao je Macron.

"Mađarska je izabrala Europu", napisala je na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. "Večeras europsko srce kuca malo brže u Mađarskoj“, dodala je, ističući da je na ovim izborima zemlja "nastavila svoj europski put“. Njemački kancelar Friedrich Merz čestitao je Magyaru, ističući da se raduje budućoj suradnji s njim. „Mađarski narod je odlučio. Moje iskrene čestitke na vašem izbornom uspjehu", napisao je na X-u. "Udružimo snage za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Europu", dodao je.

Javio se i španjolski premijer Pedro Sánchez koji je u posljednje vrijeme trn u oku Orbanovog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sánchez je čestitao i Magyaru i cijelom mađarskom narodu. "Danas pobjeđuje Europa i danas pobjeđuju europske vrijednosti. Čestitam svim mađarskim građanima na povijesnim izborima. Radujem se što ću zajedno s Peterom Magyarom raditi na boljoj budućnosti za sve Europljane", objavio je Pedro Sánchez na platformi X.

Oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski: "Čestitke Peteru Magyaru i stranci Tisza na uvjerljivoj pobjedi. Važno je kada prevladava konstruktivan pristup. Ukrajina je uvijek težila dobrim susjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo unaprijediti našu suradnju s Mađarskom. Europa i svaka europska nacija moraju ojačati, a milijuni Europljana traže suradnju i stabilnost. Spremni smo za sastanke i zajednički konstruktivan rad u korist obje nacije, kao i za mir, sigurnost i stabilnost u Europi", napisao je Zelenski.

Magyaru je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković na uvjerljivoj izbornoj pobjedi i poručio da Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.  "Upravo sam se telefonski čuo s Peterom Magyarom i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu", objavio je Plenković na X-u i kazao da se raduje daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini.

"Naš je cilj unaprijediti politički dijalog, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", naglasio je Plenković. HDZ i Magyarova stranka Tisza članice su Europske pučke stranke (EPP).  Tisza bi trebala osvojiti 135 od 199 mandata u mađarskom parlamentu, pokazuju rezultati nakon prebrojenih 45,7 posto glasova s nedjeljnih izbora, čime ta stranka osvaja dvotrećinsku većinu, a dosadšnji premijer Viktor Orban odlazi s vlasti nakon 16 godina. 

Europska unija Andrej Plenković Friedrich Merz Emmanuel Macron Viktor Orban Peter Magyar Mađarska izbori u Mađarskoj

