Tigrica pozitivna na koronavirus: Stručnjaci iznenađeni, ali i skeptični

Američko Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je malajska tigrica Nadine iz njujorškog zoološkog vrta Bronx pozitivna na virus COVID-19. Kako piše National Geographic, četverogodišnja tigrica zbog dugotrajnog suhog kašlja prošla je niz dijagnostičkih testova i krvnih pretraga.

– S obzirom na sve što se događa u New Yorku, napravili smo i testiranje na COVID. Prema našem saznanju, ovo je prvi put da se životinja razboljela od COVID-19. Vjerojatno je zaražena od nekog od timaritelja koji nema simptome, ali ima virus. To je jedino što ima smisla jer je zoološki vrt zatvoren za posjetitelje od 16. ožujka – kaže Paul Calle, glavni veterinar Zoološkog vrta Bronx. Osim Nadine dva sibirska tigra i tri afrička lava iz Bronxa imaju iste simptome, kašlju i slabo jedu, ali oni nisu testirani.

Nema dokaza da domaće ili divlje životinje u zatočeništvu mogu širiti novi koronavirus na ljude. Glavni veterinar Bronxa kaže da je puno neodgovorenih pitanja, a među njima je i ono jesu li tigrovi i lavovi možda osjetljiviji na koronavirus od ostalih životinja. Nijedna od drugih velikih mačaka u zoološkom vrtu, uključujući snježne leoparde, geparde, leoparde i pumu. Tim iz Bronxa, ističe P. Calle, podijelit će sve informacije koje imaju, a sumnja da postoje i drugi slučajevi.

Direktor Zoološkog vrta grada Zagreba Damir Skok, dr. veterinarske medicine, kaže kako pažljivo prate sve što se događa u životinjskom svijetu u smislu zaraza i obolijevanja. Zagrebački Zoo član je i europskih i svjetski udruženja zooloških vrtova, a do sada nema podataka da životinje mogu oboljeti od koronavirusa COVID-19.

– Iznenađuje me ovaj podatak s obzirom na sve ono što znam o prijenosu bolesti i obolijevanju životinja, jer one niti prenose niti obolijevaju od ovog virusa. I Svjetska zdravstvena organizacija rekla je svoje po tom pitanju. Dakako, ne isključujem ovo, ali mislim da treba pričekati nekoliko dana jer ova priča mi nije logična i nisam baš siguran da je do kraja točna – rekao nam je Damir Skok. Vrlo oprezno o informaciji da je tigar obolio od koronavirusa COVID-19 govore i drugi veterinari s kojima smo razgovarali, ističu tek da sve treba malo detaljnije istražiti i prikupiti informacije.

I dok glavni veterinar Bronxa izražava nadu da će se sve mačke koje su sada pod veterinarskom skrbi oporaviti, Društvo za zaštitu divljih životinja, neprofitna organizacija koja vodi Zoološki vrt Bronx, upozorava da nije poznato kako bi bolest mogla napredovati kod životinja. A globalna organizacija za zaštitu velikih mačaka Panthera ističe zabrinutost za populaciju divljih tigrova i lavova, koji su već suočeni s prijetnjom opstanka. John Goodrich, glavni znanstvenik organizacije, kaže da bi budućnost ovih vrsta dodatno mogla biti ugrožena ako COVID-19 prijeđe na populaciju divljih mačaka i postane značajan uzrok njihove smrtnosti.