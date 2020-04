Hrvat se javio iz New Yorka: Ovo je strašno, nikome to ne bih poželio

New York je trenutačno grad s najviše zaraženih ljudi s koronavirusom. U gradu je sve stalo, to je danas grad duhova. Potvrdit će nam to i Dario Maričević, 17-godišnji vratar Barcelona akademije, podružnica New York.

– Inače branim za srednju školu Commack i da nije bilo prekida prvenstva, osvojili bismo prvo mjesto u okrugu New York. Istovremeno sam član Barcelonine akademije za koju branim u konkurenciji igrača do 19 godina. Naime, liga srednjih škola traje samo nekoliko tjedana, a s Barcelonom igram tijekom cijele godine – kaže nam Dario.

Izbjegavamo ikakav kontakt

Kakva je trenutačna situacija s koronavirusom?

– Strašna. Ovako nešto ne bih nikome poželio. Neću reći ništa novoga od onoga što se događa i u najpogođenijim zemljama Europe. I ovdje je izolacija, sve je zatvoreno prije mjesec dana. Rade samo dućani, ograničeno je kretanje. Problem je u tome što je New York ogroman, u njemu živi više od osam milijuna ljudi i nemoguće je ne izaći na ulicu i ne sudariti se s nekim. Što se mene tiče, u kući sam s roditeljima. Kratko znamo izaći u šetnju, ali, naravno, izbjegavamo kontakte. Nastavu obavljam online. Što se tiče treninga, Barcelona nam je putem maila poslala plan rada. Kako živim u kući, u dvorištu imam nogometna vrata pa s tatom odradim trening. Kako tata nije nogometaš, trudi se da mu udarci budu što kvalitetniji, ha, ha – kaže Dario.

Otkud Barcelona?

– Srednja škola Commack jedna je od najpoznatijih po nogomet u New Yorku i okolici. Na naše utakmice dolazi velik broj nogometnih skauta, a među njima i skauti Barcelone. Ondje su me primijetili i doveli kod sebe. U akademiji su svi redom španjolski treneri, a ima nekoliko selekcija, u svakoj je po dvadesetak igrača. Inače, Barcelona ima u planu pet minuta od moje kuće napraviti novi kamp s deset igrališta, velikom dvoranom za mali nogomet, teretanom, fitnessom. Netko će reći da u Americi nema nogometnih talenata, no svi oni griješe. Dva dečka iz moje grupe otišla su među profesionalce. Jedan igra u MLS ligi za DC United, a drugi je otišao u englesku Drugu ligu – naglasio je Dario.

Kakve su vaše vratarske ambicije?

– Velike. Želim jednog dana braniti u Ligi petice. Jako puno gledam španjolsku, talijansku i englesku ligu. Tri su kluba za koje navijam – Barcelona, Napoli i Chelsea. No, prvo ću probati završiti sveučilište u Americi. Za mene nema problema jer već ima nekoliko jako dobrih ponuda budući da ovdje u New Yorku svi već znaju kako sam dobar vratar. Upisao bih fakultet za fizioterapeuta.

Vjerojatno imaš i svoje vratarske uzore?

– Naravno, Najviše mi se sviđa stil njemačkog vratara Marc-Andréa ter Stegena koji brani za moju Barcelonu. Volim i kako brani Neuer u Bayernu.

Navijam za Hajduk

A hrvatski nogomet?

– Navijam za Hajduk. I žao mi je što je propala američka turneja Hajduka. Trebali su gostovati u New Yorku u srpnju. Ovog ljeta planirao sam otići na probu u Hrvatsku, u Lokomotivu ili Hajduk. Želio bih da me naši stručnjaci procijene. Inače, ljeto provodim na otoku Pagu gdje imamo obiteljsku kuću. Naravno, sad sve ovisi o koronavirusu. Svi govore kako će u SAD-u biti poprilično gadno. Toga me je najviše strah. Opet, moja obitelj strogo se drži svih mjera i svi se samo možemo nadati da će ovo zlo brzo prestati. Lagao bih kada bih rekao da mi ne nedostaju utakmice. Žalosno je što se više ne može nigdje u New Yorku vidjeti djecu na igralištima, košarkaška igrališta, kojih ima “milijun”, su prazna, bez obruča – priča Dario.

Bill de Blasio, gradonačelnik New Yorka, naložio je skidanje obruča sa svih uličnih terena, a njegov primjer slijedili su i u drugim američkim gradovima poput Washingtona, Baltimorea, Philadelphije, Memphisa i Charlottea. U Chicagu ih nisu skidali, ali su ih “zaključali” postavljanjem fiksnih prepreka kojima su onemogućili njihovo korištenje. Samo u New Yorku skinuto je više od 1700 obruča.

