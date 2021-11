Testirat će se i u ljekarnama, no ne cijelo radno vrijeme: 'Moramo obavljati i svoj redovni posao'

Od utorka se za ulazak u sve državne i javne ustanove uvode COVID potvrde, a u ljekarnama se, kao i na brojnim drugim lokacijama za testiranje, očekuju velike gužve. U Hrvatskoj je 1200 ljekarni, no nemaju sve uvjete za testiranje.

- Testirati se može u ljekarnama koje će do sutra osposobiti svoje prostore i uvjete za prostore i uvjete za provođenja testiranja. Mi smo danas cijeli dan pripremali upute ljudima kako da svoju novu djelatnost ustroje i pretpostavljam da će se veliki broj ljekarni u to uključiti. Naravno, većina njih neće testirati kroz cijelo svoje radno vrijeme jer mi moramo obavljati i svoj redovni posao. Građanima je najjednostavnije vidjeti web stranicu svoje najbliže ljekarne ili kontaktirati ih telefonom ili osobno i provjeriti termine testiranja - objasnila je za HRT magistra Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Navodi kako ljekarnicima i farmaceutskim tehničarima testiranje nije primarni posao i stoga Komora planira za nekoliko dana organizirati edukaciju.

- Ja se nadam da će se velik broj njih uključiti, imamo interes ljekarni, osobito iz malih mjesta gdje je veliki interes i vrtića i škola i drugih institucija koje moraju imati neko mjesto za testiranje. U velikim gradovima imamo puno mjesta za testiranje kojima je to standardni posao i pozivam građane da radije idu tamo - rekla je Soldo te navela kako će dio ljekarnika odlaziti do nekih ustanova kako bi obavili testiranje.

- Kako ne bi poremetili svakodnevni rad, dali smo upute ljekarnicima kako mogu ići testirati i u prostorima poslodavaca koji od njih zatraže tu uslugu. Napisali smo detalje upute koje su to procedure. To su uglavnom vrtići, škole i neke institucije - ističe Soldo. Osvrnula se i na cijene testiranja.



- Ne znamo još točne cijene, ali vjerujem da će se svi referirati prema cijenama koje imaju Zavodi za javno zdravstvo. Prema današnjim podacima to je 150 kuna, rekla je Soldo.

VIDEO Zagrebački velesajam: Otvoreno drive-in testiranje na COVID-19, gužve od jutra