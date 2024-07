Teška prometna nesreća u Imotskom: Motociklist poginuo u sudaru s automobilom

IVICA ĐOLO

Prekinuli mu na 12 dana izdržavanje kazne od 10 godina kako bi otišao na rehabilitaciju, a on nakon toga - nestao

Prekid kazne odobren mu je 26. lipnja, a u Lepoglavu se trebao vratiti 8. srpnja do 14 sati. U Stubičkim Toplicama je boravio do 5. srpnja, a nakon toga je jednostavno nestao. Kuda, ne za se, no moguće je da je otišao u BiH, jer je rođen u Širokom Brijegu