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TRAGEDIJA NA AUTOCESTI

Teška nesreća na A1: Jedna osoba poginula u sudaru dva automobila

U sudaru kombija i kamiona kod Šibenika ozlijeđeno sedam osoba
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 13:17

Na mjestu događaja traje očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.  Vozačima se savjetuje dodatan oprez te praćenje uputa policije i Hrvatskog autokluba zbog mogućih zastoja na toj dionici autoceste.

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 u smjeru Zagreba poginula je jedna osoba. U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, a očevid je u tijeku. Policija je izvijestila da se prometna nesreća dogodila danas oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba. Prema prvim informacijama, sudarila su se dva osobna automobila, a jedna je osoba na mjestu nesreće smrtno stradala. Na mjestu događaja traje očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.  Vozačima se savjetuje dodatan oprez te praćenje uputa policije i Hrvatskog autokluba zbog mogućih zastoja na toj dionici autoceste.
Ključne riječi
nesreća

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