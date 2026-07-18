Teška nesreća na A1: Jedna osoba poginula u sudaru dva automobila

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1 u smjeru Zagreba poginula je jedna osoba. U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, a očevid je u tijeku. Policija je izvijestila da se prometna nesreća dogodila danas oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba. Prema prvim informacijama, sudarila su se dva osobna automobila, a jedna je osoba na mjestu nesreće smrtno stradala. Na mjestu događaja traje očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće. Vozačima se savjetuje dodatan oprez te praćenje uputa policije i Hrvatskog autokluba zbog mogućih zastoja na toj dionici autoceste.