Krajem 14. stoljeća, u doba kada su mape još skrivale bijele mrlje, a Atlantik bio prostor za koji su se vezala nagađanja i legende, dvojica mletačkih plemića – Niccolò i Antonio Zeno – otisnula su se na sjever u avanturu koja će stoljećima ostati u polusjeni povijesti. Njihovo putovanje, vođeno željom za trgovinom, slavom, a možda i nečim dubljim – otkrićem novog svijeta – vodilo ih je do ledenih voda Grenlanda i dalje, do obala koje su tadašnji kartografi označavali tek maglovitim imenima poput “Frislanda”, “Estotilanda” i “Icaria”. Je li riječ o stvarnom putovanju ili o mletačkoj legendi koja je preživjela zahvaljujući jednoj karti? Odgovor ni danas nije jasan, ali priča o braći Zeno ostaje jedno od najzanimljivijih poglavlja izgubljenih pomorskih ekspedicija kasnog srednjeg vijeka.
Tajanstveno putovanje mletačke braće Zeno prema izgubljenim otocima sjevera
Karta, poznata kao Zeno Map, prikazivala je sjeverni Atlantik s nizom otoka koji se ne pojavljuju ni na jednoj drugoj karti tog vremena – među njima i famozni otok Frisland
