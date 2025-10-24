Naši Portali
Povijesna poslastica

Tajanstveno putovanje mletačke braće Zeno prema izgubljenim otocima sjevera

Mapa braće Zeno
Privatna arhiva
Autor
Elvis Sprečić
24.10.2025.
u 08:37

Karta, poznata kao Zeno Map, prikazivala je sjeverni Atlantik s nizom otoka koji se ne pojavljuju ni na jednoj drugoj karti tog vremena – među njima i famozni otok Frisland

Krajem 14. stoljeća, u doba kada su mape još skrivale bijele mrlje, a Atlantik bio prostor za koji su se vezala nagađanja i legende, dvojica mletačkih plemića – Niccolò i Antonio Zeno – otisnula su se na sjever u avanturu koja će stoljećima ostati u polusjeni povijesti. Njihovo putovanje, vođeno željom za trgovinom, slavom, a možda i nečim dubljim – otkrićem novog svijeta – vodilo ih je do ledenih voda Grenlanda i dalje, do obala koje su tadašnji kartografi označavali tek maglovitim imenima poput “Frislanda”, “Estotilanda” i “Icaria”. Je li riječ o stvarnom putovanju ili o mletačkoj legendi koja je preživjela zahvaljujući jednoj karti? Odgovor ni danas nije jasan, ali priča o braći Zeno ostaje jedno od najzanimljivijih poglavlja izgubljenih pomorskih ekspedicija kasnog srednjeg vijeka.

Ključne riječi
Mletačka Republika Niccolò i Antonio Zeno povijesna poslastica

