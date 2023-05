Svjetski mediji o Srbiji: 'Na proslavama pucaju u zrak, a kult ratnika dio je nacionalnog identiteta'

O novom masovnom pokolju, drugom u dva dana, izvijestili su svi vodeći svjetski mediji. The new York Times piše da je naoružani napadač prvo otvorio vatru u školskom dvorištu u selu Dubona, usmrtivši, pored ostalih, i policajaca i njegovu sestru. Potom je otišao u susjedna sela Malo Orašje i Šepšin. Ministar unutarnjih poslova Srbije Bratislav Gašić nazvao je pucnjavu "terorističkim činom". Sela u kojima se dogodio napad slabo su naseljena prigradska područja na jugoistočnom rubu grada Beograda, u blizini obronaka planine Kosmaj. "Nakon pucnjave u srijedu, srbijanska vlada počela je razmatrati načine za pooštravanje svojih strogih propisa o oružju. Predsjednik Aleksandar Vučić predložio je dvogodišnji moratorij na nove dozvole za oružje osim za lov i zakon kojim bi se maloljetnicima i nekim drugim osobama zabranilo posjedovanje vatrenog oružja", piše NYT i napominje da je Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je vlasnike oružja da vode računa o tome da oružje bude zaključano i ispražnjeno, te da se drži odvojeno od streljiva.

Ministarstvo je priopćilo da će pregledati registar vlasnika oružja kako bi provjerilo je li oružje pravilno uskladišteno. "Srbija je kroz povijest imala visoku razinu posjedovanja oružja u usporedbi s drugim zemljama zbog nedavne povijesti oružanih sukoba i tradicije posjedovanja oružja. No, dosad nije imala visoku razinu oružanog nasilja, prema izvješću iz listopada 2022. flamanskog Mirovnog instituta", navodi NYT. Od 2015. do 2019. ubijeno je vatrenim oružjem u Srbiji 125 ljudi. Prema anketi o oružju iz 2018., Srbija je treća u svijetu, nakon Sjedinjenih Država i Jemena, u civilnom posjedovanju vatrenog oružja, s procijenjenih 39 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, piše list i podsjeća da vlasnici oružja ne smiju imati kazneni dosje u posljednje četiri godine, moraju biti obučeni za rukovanje vatrenim oružjem, podvrgnuti se rutinskim liječničkim pregledima i imati siguran prostor za pohranu oružja.

BBC također ističe da su masovne pucnjave izuzetno rijetke u Srbiji koja ima vrlo stroge zakone o oružju, no posjedovanje oružja u toj je zemlji među najvišima u Europi. Zapadni Balkan preplavljen je ilegalnim oružjem nakon ratova i nemira 1990-ih, ponovno podsjeća BBC. AlJazeera ističe da je danas počela trodnevna žalost zbog pucnjave u školi, a već se dogodio novi masovni pokolj. "Stručnjaci su više puta upozoravali na opasnost koju predstavlja količina oružja u visoko podijeljenoj zemlji poput Srbije, gdje se veličaju osuđeni ratni zločinci, a nasilje nad manjinskim skupinama često ostaje nekažnjeno", javlja AlJazeera i dodaje da postoji i rizik nakon desetljeća nestabilnosti koja proizlazi iz sukoba iz 1990-ih, kao i tekućih ekonomskih poteškoća. Televizijska kuća prenosi izjavu koju je psiholog Žarko Trebješanin dao za N1. "Previše dugo imamo previše nasilja. Djeca kopiraju modele. Moramo eliminirati negativne modele i stvoriti drugačiji sustav vrijednosti". The Guardian navodi da su vlasti u Srbiji u četvrtak krenule u jačanje kontrole oružja, dok je policija pozvala građane da zaključaju svoje oružje i drže ga na sigurnom, podalje od djece. Kako bi pomogli ljudima da se nose s tragedijom, vlasti su najavile da će uspostaviti telefonsku liniju za pomoć. Stotine su se odazvale pozivu da daju krv za ranjene žrtve, piše The Guardian.

Američki CBSNews napominje da je kultura oružja raširena u Srbiji i drugdje na Balkanu. "Na proslavama se često puca iz oružja u zrak, a kult ratnika dio je nacionalnog identiteta. Ipak, posljednja masovna pucnjava bila je 2013. kada je ratni veteran u jednom selu u središnjoj Srbiji ubio 13 ljudi", podsjeća. I taj televizijski kanal ističe da su stručnjaci više puta upozoravali na opasnost koju predstavlja tolika količina oružja u visoko podijeljenoj zemlji poput Srbije, u kojoj se veličaju osuđeni ratni zločinci, a nasilje nad manjinskim skupinama često ostaje nekažnjeno. The Washington Post također piše da Srbija imala visoku stopu civilnog posjedovanja oružja po glavi stanovnika, ali je imala relativno niske stope smrtnosti od vatrenog oružja, 3,9 ljudi na 100.000, što je stavlja izvan prvih 50 država u toj crnoj statistici.

