Božje čudo u Meksiku: 'Moja kći i ja iskočili smo kroz pukotinu u zrakoplovu'

Samo čudo i molitva, kako tvrde putnici, spasili su njihove živote od sigurne smrti.

Naime, zrakoplov Embraer 190 tvrtke Aeromexico sa 103 putnika, među kojima dvoje male djece, i četvero članova posade na letu 2431 iz Duranga za Ciudad de Mexico srušio se u sjeverozapadnoj meksičkoj državi Durango nedugo nakon polijetanja u utorak poslijepodne.

Spasioci brzo reagirali

Zrakoplov je deset kilometara od zračne luke iz koje je poletio morao prisilno sletjeti. Jedan od putnika kazao je kako je zrakoplov jedva poletio te da je osjetio kao da ga je udarila jaka zračna struja. Najteže je ozlijeđen pilot koji je u kritičnom stanju te je morao biti operiran zbog ozljede kralježnice.

Glasnogovornik meksičkog ministarstva zdravstva Fernando Rios kazao je da je najmanje jedna osoba u kritičnom stanju, dok ih je 37 hospitalizirano.

Putnica Jackeline Flores vidno uznemirena kazala je kako se zrakoplov srušio ubrzo nakon što je poletio po jakoj kiši.

– Ljudi su odmah počeli paničariti i tražiti izlaz. Situacija je bila kao u filmovima. Ljudi su bacali svoje stvari, trčali i naguravali se prema izlazima. U zrakoplovu je bila obitelj s troje djece, vidjela sam muškarca kojemu je glava bila prekrivena krvlju – rekla je dodajući kako je za svaku pohvalu što su službenici brzo stigli na mjesto nesreće, svega 20 minuta nakon pada, i pomogli putnicima u evakuaciji.

Ona i njezina kći izvukle su se iskačući kroz nastalu rupu u trupu zrakoplova u trenutku kada se on već počeo puniti dimom i kad se počela širiti vatra:

– Mala djevojčica koja je izišla iz aviona plakala je jer joj je noga bila opečena – kazala je. Putnici su mogli pobjeći i uz pomoć tobogana za spašavanje prije nego što je avion progutala vatra.

– Kada smo izašli iz zrakoplova, počeli smo hodati kako bismo se udaljili za slučaj da dođe do eksplozije. Hodali smo i stigli do male bijele kućice gdje smo čekali da kiša prestane i da nam netko dođe pomoći. Počeli smo se moliti dok smo gledali kako zrakoplov gori i nadali se da nitko nije ostao unutra.

Osjećam se blagoslovljeno i zahvalno Bogu što smo preživjeli – sklopljenih ruku podignutih prema nebu govorila je Flores, Meksikanka koja živi u Bogoti u Kolumbiji i kojoj su putovnica i isprave izgorjele u vatri.

Krivo je nevrijeme

Gledajući taj zastrašujući prizor, teško oštećen zrakoplov u šikari nad kojim se nadvija gust dim, naprosto je teško vjerovati da nitko od putnika nije poginuo te da su neki od njih jednostavno sami izašli iz gorućeg zrakoplova te otišli kući, bez potrebe za liječničkom pomoći, s obiteljima koje su u međuvremenu stigle na mjesto pada zrakoplova.

Aeromexico nije u posljednjih deset godina imao zrakoplovnih nesreća s poginulima.

Zrakoplov koji se srušio star je deset godina i unajmljen je 2014. od američke tvrtke Republic Airlines.

Guverner Duranga Jose Rosad Aispuro kazao je da je nalet vjetra pogodio zrakoplov prije no što se iznenada srušio.

– Zrakoplov se srušio na nos samo nekoliko minuta nakon polijetanja, oko 16 sati po lokalnom vremenu. Lijevo krilo zrakoplova udarilo je u tlo i otpala su mu dva motora te se zaustavio 300 metara od piste – kazao je guverner na konferenciji za novinare, citirajući kontrolu zračnog prometa u zračnoj luci i ističući kako prvi nalazi upućuju na to da je došlo do tehničkog kvara zbog loših vremenskih uvjeta.

>> Pogledajte i video 'Katamaran s Oliverovim lijesom u tišini uplovio u Velu Luku'