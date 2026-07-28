Stižu dvije velike promjene za potrošače u EU, jedna već od subote: Odnose se na online kupovinu i popravak aparata

Europska unija ovoga ljeta uvodi dvije velike promjene koje bi dugoročno trebale utjecati i na ono što kupujemo i na način na koji nam proizvodi stižu na kućnu adresu. Nova pravila ciljaju dva velika izvora otpada - nepotrebnu ambalažu i uređaje koji se prerano bacaju jer ih je teško ili preskupo popraviti. Prva promjena stiže 12. kolovoza, kada se počinje primjenjivati nova europska Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu, poznata pod kraticom PPWR. Uredba je na snagu stupila još u veljači 2025., ali većina njezinih odredbi počinje se primjenjivati upravo ovog kolovoza, piše Fenix.

Cilj je smanjiti količinu ambalažnog otpada, povećati mogućnost recikliranja te postupno ukloniti nepotrebno pakiranje koje potrošači svakodnevno dobivaju uz proizvode. Promjene će se odnositi na širok krug tvrtki - od proizvođača i uvoznika do trgovaca i internetskih trgovina. Ipak, neće sve nove obveze početi vrijediti istog dana. Jedna od najzanimljivijih odnosi se upravo na internetsku kupnju. Gotovo svatko tko redovito naručuje robu susreo se s paketom u kojem se malen proizvod nalazi u nerazmjerno velikoj kartonskoj kutiji, okružen papirom, folijom ili zračnim jastučićima.

EU želi stati na kraj takvoj praksi, ali ne odmah u kolovozu. Prema PPWR-u, kod skupne, transportne i ambalaže za e-trgovinu udio praznog prostora u budućnosti neće smjeti prelaziti 50 posto. U taj prazni prostor računat će se i materijali poput zračnih jastučića, mjehuričaste folije, stiropora i usitnjenog papira. Ta bi obveza trebala početi vrijediti od 1. siječnja 2030. ili tri godine nakon stupanja na snagu provedbenih pravila za način izračuna, ako taj rok bude kasniji.

Europska komisija do veljače 2028. treba utvrditi točnu metodologiju izračuna praznog prostora. Pravila pritom uzimaju u obzir činjenicu da je nekim proizvodima zbog oblika, lomljivosti ili drugih razloga potrebno više zaštite tijekom prijevoza. Drugi veliki paket promjena mnogo se izravnije odnosi na potrošače. Nova europska pravila o takozvanom pravu na popravak države članice moraju primjenjivati od 31. srpnja 2026. Cilj je jednostavan, pokvareni uređaj ne bi trebao automatski završiti u otpadu samo zato što je popravak kompliciran, teško dostupan ili nerazumno skup.

Nova pravila ne odnose se baš na svaki proizvod na tržištu. Obveza proizvođača obuhvaća uređaje za koje već postoje europski zahtjevi o mogućnosti popravka. Među njima su perilice rublja, perilice posuđa, hladnjaci, televizori i drugi elektronički zasloni, usisavači, sušilice rublja, pametni telefoni i tableti. Kada se takav proizvod pokvari izvan razdoblja odgovornosti prodavatelja, potrošač može od proizvođača zatražiti popravak. On mora biti obavljen besplatno ili po razumnoj cijeni i u razumnom roku, osim kada popravak tehnički nije moguć.

Važna promjena odnosi se i na rezervne dijelove. Kada su ih proizvođači prema europskim pravilima dužni učiniti dostupnima, njihova cijena ne smije biti toliko visoka da potrošača praktično odvrati od popravka. Proizvođači također ne smiju neopravdano koristiti softverske, hardverske ili ugovorne prepreke kojima bi se onemogućio popravak kod neovisnih servisera ili uporaba kompatibilnih i rabljenih dijelova koji zadovoljavaju propisane zahtjeve.

Još jedna važna pogodnost vrijedi kada se kvar pojavi unutar razdoblja zakonske odgovornosti prodavatelja. Odabere li kupac popravak umjesto zamjene proizvoda, razdoblje odgovornosti prodavatelja nakon popravka produljuje se za najmanje 12 mjeseci. Hrvatska je Direktivu već prenijela u nacionalno zakonodavstvo izmjenama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. Dio novih odredbi počinje se primjenjivati 31. srpnja 2026.