Svaki dan se budi u 3.30 sati, a proročanstva kažu da će živjeti 112 godina.

Zagovornik je nenasilja, no u djetinjstvu je obožavao vesterne Johna Waynea. Propovijeda mirno prihvaćanje smrti, no kad treba kročiti u zrakoplov, uhvati ga smrtni strah. Ne zna koristiti računalo, no u hipu može popraviti i najsloženiji kvar na automobilu. Isječci su to iz života tibetanskog duhovnog vođe koji danas slavi 90. rođendan – Dalaj-Lame . U tjednu uoči tog događaja koji je odjeknuo daleko od podnožja indijske Himalaje, gdje živi desetljećima u egzilu, tisuće budističkih vjernika okupilo se na molitvenoj službi njemu u čast. Odjeven u svoju tradicionalnu budističku odjeću, pojavio se među sljedbenicima pridošlim iz cijelog svijeta u samostanu u McLeod Ganju.