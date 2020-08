Svađa u Poreču: Potukli se zbog parkinga, netko je izvukao mačetu?

U Poreču, na djelu rive gdje prometuje brod za otok Sveti Nikola, došlo je do tučnjave u srijedu kasno navečer. Do tučnjave je došlo do parkirališnog mjesta gdje je i inače zabranjeno parkirati jer je to dio namijenjen za dostavu.

Kako javljaju 24 sata, gdje je i objavljena snimka tučnjave, navodno su se potukli strani gosti.

- Ma što da vam kažemo, sve se odigralo u nekoliko sekundi. Koliko smo uspjeli vidjeti, radilo se o više muškaraca koji su se naguravali, i jedan od njih iz automobila je izvukao nešto, za što su drugi počeli vikati da je mačeta. Nakon sukoba jedni su sjeli u automobil švicarskih, a drugi u onaj poljskih oznaka. Svi mi koji tu u blizini imamo štandove bili smo zakupljeni svojim poslovima, tako da detalje zaista ne možemo prepričati - kazali su prodavači.

Prolaznici su bježali i vikali da se pozove policija, no na kraju ih nitko nije pozvao što je za 24 sata potvrđeno iz PU istarske.