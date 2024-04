Suverenist u dramatičnoj objavi: 'Za mene nije glasala moja supruga, a nisam ni ja! Tako kaže DIP'

Marko Milanović Litre, kandidat na listi Mosta i Hrvatskih suverenista, požalio se na Facebooku kako je na biračkom mjestu u zagrebačkom Španskom došlo do "očitog kršenja izbornih prava". Kako je opisao, na biračkom mjestu nije dobio niti jedan glas iako je i sam glasao za sebe. Uz to, njegova supruga te prijatelji i susjedu kazali su kako su za njega glasali. Zatražio je uvid u glasačke listiće s biračkog mjesta od DIP-a, a objavio je i što su mu odgovorili. Njegovu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Na biračkom mjestu 151. ŠPANSKO JUG, OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG, došlo je do očitog kršenja izbornih prava. Moj osobni glas, koji sam dao sebi, nije zabilježen. Nije zabilježen niti glas moje supruge, ni desetak susjeda i prijatelja koji su mi rekli da su mi povjerili svoje glasove (od kojih mi je nekolicina poslala i fotografije ispravno popunjenih listića prije predaje). Naravno ja ne mogu kategorički tvrditi da je itko od njih glasao za mene kao ni to jesu li predali ispravno ispunjene glasačke listiće, ali ono što mogu sa stopostotnom sigurnošću tvrditi jest da sam ja ispunio glasački listić ispravno i takvog ga ubacio u glasačku kutiju. A predsjednik biračkog odbora, kada je upitan o ovome, samo je bahato odgovorio: 'Pa šta je sad njemu bitan taj jedan glas.' Pa nije u pitanju samo taj jedan glas! Razmislite o mogućim posljedicama ako je u svakom od preko 200 biračkih odbora u VI. izbornoj jedinici u Zagrebu 'samo' jedan glas ukraden. To su stotine glasova! Na razini Hrvatske tisuće i tisuće. Sjetimo se primjera Generala Glasnovića, koji je izgubio mjesto u Saboru za samo 11 glasova. Možete li zamisliti razmjere ovakvog problema?

Ovdje se ne radi o meni ni o jednom glasu više ili manje. Ovo je problem svakog kandidata i svakog birača u ovoj zaokupiranoj državi. Kada se glasovi ne broje kako treba, 'Vlast proizlazi iz naroda' postaje prazna fraza. Jutros sam zatražio hitan i transparentan uvid u glasačke listiće s navedenog biračkog mjesta od DIP-a, na što su mi odgovorili "da rezultat sa zapisnika o radu biračkog odbora odgovara rezultatu koji je objavljen na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva". Ako se ne omogući transparentan pregled glasačkih listića, bit ću prisiljen poduzeti pravne korake protiv svih uključenih u izborni proces, počevši od biračkog odbora podizanjem kaznene prijave. Pozivam i vas, da ne šutite! Provjerite na izbori.hr je li vaš glas pravilno zabilježen bez obzira kome ste dali svoj glas. Ovo je borba za našu demokraciju, za transparentnost i za pravdu. Ne dopustite da prešućivanjem i ignoriranjem gaze po nama! - napisao je Marko Milanović Litre.

Objavio je i e-mail koji mu je poslalo Državno izborno povjerenstvo, a u kojem stoji kako je, uvidom u zapisnik, utvrđeno da rezultat odgovara rezultatu koji je objavljen na mrežnim stranicama DIP-a.

- Zapisnik o radu biračkog odbora potpisan je od strane 9 članova biračkog odbora, od kojih su predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora nestranačke osobe, dok su članove i zamjenike članova predložile većinske i oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku raspuštanja. Uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora utvrđeno je da na zapisniku nisu konstatirane primjedbe. Zapisnik o radu biračkog odbora ima, kao takav, snagu javne isprave, koje stajalište je u više navrata zauzimao i Ustavni sud Republike Hrvatske u svojim odlukama - napisao mu je DIP te dodao kako je rok za ulaganje prigovora istekao 21. travnja.