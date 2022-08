Sutra je blagdan Velike Gospe: Evo kako će raditi trgovine i centri u Hrvatskoj

U ponedjeljak se u Hrvatskoj obilježava blagdan Velike Gospe, zbog čega će pojedine trgovine i centri bili zatvoreni ili će raditi skraćeno.

Radno vrijeme trgovina pogledajte u nastavku.

Konzum će raditi prema posebnom radnom vremenu koje se razlikuje od poslovnice do poslovnice, a popis možete pogledati OVDJE.

Lidl će na Veliku Gospu uglavnom raditi skraćeno, ali će neke trgovine raditi sve do 23 sata. Radno vrijeme trgovina pogledajte OVDJE.

Spar i Interspar također će imati različito radno vrijeme ovisno o poslovnici, a koje možete provjeriti OVDJE.

Poslovnice Kauflanda će u ponedjeljak, odnosno sutra, raditi od 7 do 21 sat.

Studenac će na Veliku Gospu raditi po posebnom radnom vremenu, koje možete pogledati OVDJE.

Radno vrijeme Plodina ovisit će isto tako od poslovnice do poslovnice, a koje će biti provjerite OVDJE.

Mueller također ima prilagođeno radno vrijeme koje možete pogledati OVDJE, kao i Bipa, čije radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

Poslovnice dm-a koje su samostalne na blagdan će biti zatvorene, dok će one unutar centra raditi prilagođeno, o čemu više možete provjeriti OVDJE.

Sve poslovnice Bauhausa, Pevexa, Ikee i Emmezete bit će zatvorene na Veliku Gospu.

Trgovine Avenue Malla, kao i Arena Centra bit će zatvorene, ali će raditi dio ugostiteljskih objekata unutar centara. Radno vrijeme Avenue Malla pogledajte OVDJE, a radno vrijeme Arene Centar OVDJE.

City Centar One - West i East bit će zatvoreni, no unutar centara radit će Cineplexx i Wettpunkt prema redovnom radnom vremenu, dok će u City Centru One Split trgovine raditi prema redovnom radnom vremenu, osim Fine, Erste banke i Hrvatske pošte koji će biti zatvoreni.

Westgate Shopping City će biti zatvoren.

Mall of Split radit će prema redovnom radnom vremenu.

Trgovine Tower Centra Rijeka radit će po nedjeljnom radnom vremenu, i to od 10 do 21 sat. Neki objekti radit će po posebnom radnom vremenu koje možete pogledati OVDJE.

