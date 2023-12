Sutra iznadprosječno toplo, od četvrtka stiže promjena vremena

Meteorolog Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) iznio je detaljnu prognozu vremena za nadolazeće dane. U srijedu će, kaže prognostičar, biti iznadprosječno toplo, ali i većinom oblačno i kišovito, dok se u četvrtak može očekivati smirivanje vremena.

- U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno povremeno s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. Ponegdje može pasti i obilnija kiša. Poslijepodne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 8 °C, a najviša dnevna između 11 i 13 °C - kazuje Dragojlović za HRT.

Malo niža temperatura zraka, ali i dalje iznad prosjeka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Prijepodne će puhati umjeren jugozapadni, a poslijepodne sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru većinom oblačno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Puhat će umjeren i jak, na udare i olujan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, uz obalu između 11 i 13 °C, a najviša dnevna od 10 do 12 °C, na moru između 14 i 16 °C.



U Dalmaciji promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Ponegdje može biti i obilnije oborine. Puhat će umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno, uz koje će more biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 10 do 14 °C, uz obalu između 14 i 18 °C. Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, gdje će uz promjenjivu naoblaku biti kiše. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar.

VEZANI ČLANCI:

- U četvrtak u unutrašnjosti postupno razvedravanje s kišom još uglavnom u gorskim krajevima. U petak i subotu djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, u subotu i mrazom. U petak će puhati gdjegod umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

U četvrtak na Jadranu kiša uglavnom na srednjem i južnom dijelu, i to većinom u prvom dijelu dana. U petak i subotu djelomice, pa i pretežno sunčano, ali i vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje i olujna, koja će potkraj subote postupno oslabjeti - prognozirao je za HRT Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

VIDEO Plenković smijenio Davora Filipovića i Juricu Lovrinčevića