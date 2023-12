Upaljeno žuto upozorenje: Stiže obilna kiša s grmljavinom, od vikenda nova promjena

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, češća na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, u višem gorju umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo te južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 8 do 12, na moru između 12 i 16 °C, prognozira Državnik hidrometeorološki zavod.

Zbog jakog juga koje će pohati za gotovo cijelo područje uz Jadran izdano je žuto upozorenje. Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom, upozorava Meteoalarm. Za sutra je pak za cijelu Hrvatsku upaljeno žuto upozorenje zbog kiše koja će padati. Najavljuje se i do 70 milimetara kiše po metru četvornom u pojedinim dijelovima Hrvatske. U riječkoj, kninskoj i splitskoj regiji moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

Vrijeme će sutra, dakle, biti oblačno s kišom, mjestimice i obilnom, na Jadranu s promjenjivom naoblakom mjestimice i u obliku lokalno jačih pljuskova ponegdje praćenih grmljavinom. Umjeren južni i jugozapadni vjetar okrenut će popodne na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu jako jugo s olujnim udarima i jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Temperatura zraka iznad prosjeka za doba godine, minimalna od 6 do 11, na moru od 10 do 14, a najviša između 8 i 13, na obali i otocima od 13 do 18 °C.

- Srijeda će u unutrašnjosti biti oblačna i kišovita pri čemu mjestimice u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj može pasti veća količina kiše. U četvrtak prestanak kiše te djelomično razvedravanje, a u petak uz malo nižu temperaturu i sjeverni vjetar slabih oborina može biti uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. U srijedu kiša i na Jadranu, uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice moguće obilnija, pri čemu ponegdje može i zagrmjeti. Bit će i vjetrovito s jakim jugom i jugozapadnjakom. U četvrtak smirivanje vremena. Zapuhat će sjeverozapadnjak i bura koja će jačati u većinom sunčani, ali i malo hladniji petak - prognozirao je pak Krunoslav Mikec za HRT. Od vikenda nas ponovno čekaju jutarnji minusi i niže temperature nego ovih dana.

