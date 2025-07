Šuti treba 'jedna ruka', Most traži Antikorupcijsko vijeće

Hoće li Split iz drugog pokušaja dobiti svoje Gradsko vijeće, znat će se u petak kada je sazvana nova konstituirajuća sjednica. Ona prva propala je jer novi gradonačelnik, HDZ-ov Tomislav Šuta, nije uspio postići politički dogovor i osigurati si većinu u gradu pod Marjanom.

Bit će i treći pokušaj?

Šuti koji je na svoju stranu dobio vijećnike stranke Željka Keruma za formiranje većine nedostaje tek "jedna ruka". Kako na vijećnike Centra, SDP-a, Možemo i Direkta u HDZ-u računati ne mogu, osim ako ne dođe do nekakvog osipanja, sve oči u Splitu zadnjih su tjedana uprte u vijećnika Mosta Franka Kelama za kojeg se vjeruje da bi mogao biti ta šesnaesta, ključna ruka, koliko ih je u Vijeću potrebno za većinu. Kako je Večernji list već pisao, Most pregovorima s HDZ-om nije nesklon, a kao po uzoru na 2017. godinu na nacionalnoj razini tako i 2025. na lokalnoj razini smišljaju uvjete za ulazak u vladajuću koaliciju. Zadnji koji su iznijeli je da traže osnivanje Antikorupcijske komisije bez koje u Splitu više ne bi bilo moguće kadroviranje na čelne pozicije u niti jednom gradskom poduzeću. A u komisiji bi, kako su ranije za Večernji list objašnjavali u splitskom Mostu, članovi bili gradski vijećnici, pola s lijevog, pola s desnog spektra, dok bi vijećnik Mosta imao "presudni glas".

– Dogovor nije postignut. Ni na jedan naš uvjet nismo dobili konkretan odgovor. Ne samo vezano za Antikorupcijsko vijeće već i za besplatne vrtiće za sve, povećanje stipendija, naknada za djecu... Ako tako ostane do petka, HDZ moju ruku neće dobiti – kazao nam je vijećnik Mosta Kelam iz čega bi se dalo zaključiti kako će se u Splitu vjerojatno ići i na treći pokušaj konstituiranja koji, propadne li, znači da Split čekaju novi izbori za Gradsko vijeće.

I oporbi treba Kelamova ruka

Vijećnica stanke Centar Marijana Puljak također pokušava okupiti većinu u koju zove kompletnu lijevo-liberalnu oporbu i Most. Gledano matematički, takva opcija je izvediva jer Centar ima najviše, 11 vijećnika dok je koalicija SDP – Možemo – Direkt osvojila četiri mandata. I njima treba ruka Franka Kelama za većinu. I iako se za ovaj tjedan najavljivao sastanak kompletne oporbe, on se još nije dogodio. Što ne znači da neće, pogotovo propadne li doista i drugi pokušaj konstituiranja vijeća, odnosno ne dogovori li se Most do petka ipak s HDZ-om. Kako nam je kazala Marijana Puljak, Centar predlaže kompletnoj oporbi da se ujedini i da za šefa Vijeća prihvati Jakova Prkića iz stranke Direktno. U SDP-u su navodno spremni na dogovor iako, jasno je iz više izvora, za takvu opciju više "navija" središnjica na Iblerovu trgu nego splitska organizacija SDP-a koju, iako je raspuštena, i dalje kontrolira bivši šef Davor Matijević koji ni s Ivicom Puljkom ni s Marijanom Puljak nije, blago govoreći, u dobrim odnosima. I u Mostu i u SDP-u i u Centru kažu da su spremni na razgovore iz čega je i više nego jasno kako će se u sljedećim danima u Splitu voditi žestoki pregovori na sve strane. A koja strana će pobijediti, HDZ-ova koja je u prednosti jer imaju gradonačelnika ili će oporba "stvar uzeti u svoje ruke" po uzoru na Zadar zadnje četiri godine, ostaje vidjeti.