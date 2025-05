Šušnjar o snimci koja je procurila: 'Kad galvanizirate momčad, što bi rekao pokojni Ćiro, tu ima stilskih figura'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, komentirajući u petak audio snimku na kojoj predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava govori o sklapanju koalicije s HDZ-om, ocijenio je kako tu nije bilo nikakve ucjene i prisile.

„Ne bih rekao da tu ima bilo kakvih ucjena i prisila”, kazao je Šušnjar nakon sjednice Vlade, odgovarajući na novinarski upit o audio zapisu sa sastanka vukovarskog DP-a koji je izašao u javnost i na kojem Penava tvrdi da je premijer Andrej Plenković bio prisiljen prihvatiti koaliciju s DP-om na lokalnoj razini. „Ima još neko vrijeme do lokalnih izbora, kad galvanizirate momčad, što bi rekao pokojni naš izbornik Ćiro Blažević, tu ima malo nekakvih stilskih figura koje služe upravo tome”, dodao je Šušnjar. Ističe da Vlada jako dobro funkcionira s DP-om kao i s ministrima iz DP-a.

„Bilo je takvih izjava s raznih strana, to je sve u žaru borbe u svrhu galvaniziranja momčadi”, ponovio je Šušnjar na novinarski upit hoće li premijer to zamijeniti DP-u. „Kada izbornik galvanizira momčad koristi malo osebujniji rječnik kako bi dao dodatni naboj u utakmici koja predstoji”, poručio je. Jutarnji list objavio je kako ima snimke sa sastanka DP-a u kojem Penava govori o sklapanju koalicije s HDZ-om pri čemu Plenkovića "nitko ništa nije pitao".

"Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer", citira Jutarnji riječi Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta i gradonačelnika Vukovara, kojima je članovima stranačkog ogranka u Vukovaru objasnio kako je, po njegovom viđenju, došlo do koalicije DP-a i HDZ-a za predstojeće lokalne izbore u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Penava je to stranačkim kolegama iznio na sjednici održanoj 20. veljače ove godine, na kojem je vukovarski DP donio odluku da Domagoj Bilić bude njihov kandidat za novog gradonačelnika Vukovara u koaliciji s HDZ-om, objavio je dnevni list.