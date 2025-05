'Plenković je morao pristati, njega nitko ništa nije pitao': Penava komentirao snimke sa sastanka DP-a

"Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković morao je pristati na zahtjev DP-a ako je htio ponovo postati premijer poslije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, njega nitko ništa nije pitao. To je bila moja operacija". Riječi su ovo predsjednika DP Ivana Penave sa sastanka vukovarskog DP-a koji je održan 20. veljače, a čiji tonski zapis je prenio Jutarnji list. U tom audio zapisu Penava govori ne samo o Plenkoviću nego i HDZ-u, koalicijskim partnerima, predsjedniku vukovarskog HDZ-a Nikoli Mažaru ali i suparnicima i to prije svih predsjedniku Hrvatskih suverenista Marijanu Pavličeku koji je i kandidat za zamjenika gradonačelnika Vukovara na predstojećim lokalnim izborima. Komentirajući tu snimku Penava je danas rekao kako je HDZ zu današnjoj koaliciji koja vodi državu ključan partner, a DP drugi ključan partner kao i da je samo koalicija tih stranaka mogla dovesti do toga da se donese novi Zakon o grobljima koji će zakonski omogućiti da budu uklonjeni četnički natpisi sa spomenika na grobljima.

- Samo da smo to napravili bilo bi dovoljno, a mi smo napravili toliko toga još – rekao je Penava. Dodao je kako se može izvaditi još snimki s unutar stranačkih izbora ili HDZ-a ili DP-a kao i da će on uvijek ostati na domovinskoj liniji kako ne bi izdao ljude poput ubijenih policajaca u Borovu selu. - Mogu biti svilen, umiven, vrlo pristojan ali i tvrd, najtvrđi i prolaziti kroz zidove ali ću ostati na domovinskoj liniji. Za koga ću biti heroj, a za koga izdajnik nije mi važno. Ostajemo i dalje stojati na liniji bez obzira tko što mislio o nama. Glava nam je visoko podignuta pri čemu smo svjesni da griješimo i da nismo savršeni ali nam kurs ostaje isti – rekao je Penava.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako nije vidio snimku ali da je čuo da Ivan Penava vrlo pohvalno govori o koaliciji s HDZ-om. -Snimke su uvijek dio političkog folklora namijenjenog unutarnjoj političkoj javnosti da bi se postigla nekakva kohezija. Andreja Plenkovića mnogi spominju u javnosti kao jamstvo da će na taj način izaći pred nacionalne medije - rekao je kratko Božinović. Snimke sa sastanka DP-a komentirao je i spomenuti Pavliček koji je rekao kako je Ivan Penava izgubio kompas u potpunosti.

- Toliko pljuvati po koalicijskom partneru od kojeg očekuješ glasove je nepojmljivo. Poslije ovoga gotovo niti jedan član HDZ-a neće im dati svoj glas. Ivan Penava je očigledno ucjenama želio instalirati Domagoja Bilića na mjesto gradonačelnika pri čemu bi Bilić bio gradonačelnik na daljinski upravljač Penave. Vukovaru treba gradonačelnik koji razmišlja sa svojom glavom i ima svoj stav – rekao je Pavliček.

Komentirajući tvrdnje Penave sa snimka kako će za Vukovar biti jako loše ako Pavliček postane gradonačelnik rekao je kako će za Penavu i DP 18. svibnja biti smak svijeta jer će tada izgubiti na izborima. - Od 18. svibnja Vukovar će ponovno politički prodisati i grad više neće biti talac pet obitelji Ivana Penave nego će svi imati iste šanse za uspjeh i napredak – istakao je Pavliček. Dodao je kako je Penava za njega više apsolutno nebitan jer nije niti kandidat za gradonačelnika Vukovara ali i da ova snimka potvrđuje ranije izrečene tvrdnje kako je Penave odmah na početku pregovora sa HDZ-om uvjetovao koaliciju s dogovorom na lokalnim izborima u Vukovaru gdje bi DP dobio svog kandidata za gradonačelnika kojeg bi podržao HDZ. - DP je politički mrtva stranka samo to Ivan Penava i njegovi ljudi još nisu svjesni – zaključio je Pavliček.

