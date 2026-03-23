IRANSKE PROVOKACIJE

Iranski vojni glasnogovornik: 'Hej, Trump, otpušten si'

Šimun Ilić
23.03.2026.
u 08:51

Ovom izjavom glasnogovornik aludira na Trumpovu poznatu rečenicu "You are fired" koju je koristio u reality emisiji The Apprentice

Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfaghari uputio je neuobičajenu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, poručivši mu: "Otpušten si." U videoobraćanju Zolfaghari je izjavio: "Hej, Trump, otpušten si. Upoznat si s ovom rečenicom. Hvala na pažnji", pritom aludirajući na Trumpov period prije nego što se počeo baviti aktivno politikom.

Ovom izjavom glasnogovorniku je referenca Trumpova poznata fraza "You are fired" koju je koristio u reality emisiji "The Apprentice". Također, dodatnu simboliku daje završna rečenica "Hvala na pažnji", kojom Trump završava svoje objave na društvenoj mreži Truth Social.

Zolfaghari je glasnogovornik Zapovjedništva Khatam al-Anbiya, središnjeg vojnog tijela Irana koje koordinira operacije između Iranske revolucionarne garde i regularnih oružanih snaga.

FOTO Prva dama Slovenije je bivša misica i influencerica: Od supruga je mlađa 19 godina
1/10
Bliski istok Donald Trump Iran

Komentara 1

SN
Snv
09:29 23.03.2026.

Ovaj ce uskoro biti mrtav

Želite prijaviti greške?

