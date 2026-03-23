Iranski vojni glasnogovornik: 'Hej, Trump, otpušten si'

Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfaghari uputio je neuobičajenu poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, poručivši mu: "Otpušten si." U videoobraćanju Zolfaghari je izjavio: "Hej, Trump, otpušten si. Upoznat si s ovom rečenicom. Hvala na pažnji", pritom aludirajući na Trumpov period prije nego što se počeo baviti aktivno politikom.

Ovom izjavom glasnogovorniku je referenca Trumpova poznata fraza "You are fired" koju je koristio u reality emisiji "The Apprentice". Također, dodatnu simboliku daje završna rečenica "Hvala na pažnji", kojom Trump završava svoje objave na društvenoj mreži Truth Social.

IRGC spokesman in English to Trump:



"Hey Trump, you are fired! You are familiar with this sentence.

Thank you for your attention to this matter."



— Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

Zolfaghari je glasnogovornik Zapovjedništva Khatam al-Anbiya, središnjeg vojnog tijela Irana koje koordinira operacije između Iranske revolucionarne garde i regularnih oružanih snaga.