DUBAI NEPREPOZNATLJIV

VIDEO Ovakvi prizori s nekad prekrcanih letova djeluju potpuno nestvarno. Zračna luka zjapi prazna

Šimun Ilić
23.03.2026.
u 09:51

Nagli rast cijena mlaznog goriva, potaknut američko-izraelskim ratom protiv Irana, već snažno pogađa globalnu zrakoplovnu i turističku industriju. Aviokompanije su suočene s rastućim troškovima, zbog čega se očekuje poskupljenje aviokarata, ali i promjene u redovima letenja.

Gorivo u zrakoplovstvu čini i do četvrtine ukupnih operativnih troškova, pa analitičari ističu da je samo pitanje vremena kada će cijene karata porasti, koliko će to trajati i u kojoj mjeri. Najveći udar očekuje se na dugolinijskim međunarodnim rutama, koje troše znatno više goriva od kraćih letova.

Ako visoke cijene potraju, prijevoznici bi mogli smanjiti broj letova ili ukinuti pojedine linije kako bi ograničili gubitke. Već sada se govori o ozbiljnom preslagivanju tržišta, koje bi nekim kompanijama moglo donijeti velike minuse, dok bi druge mogle profitirati od promjena u potražnji.

Posljedice su vidljive i u turističkom sektoru. Prema procjenama Oxford Economicsa, dolasci međunarodnih putnika na Bliski istok u 2026. godini mogli bi pasti za 11 posto, što znači čak 23 milijuna manje turista u odnosu na ranije projekcije. Procjenjuje se da bi gubitak u potrošnji mogao dosegnuti 34 milijarde dolara. Istodobno, društvenim mrežama šire se snimke zrakoplova i zračnih luka na Bliskom istoku, posebice u Dubaiju, koje prikazuju gotovo prazne avione i neuobičajeno tihe terminale.

Takvi prizori dodatno potvrđuju koliko su ratni sukobi utjecali na putovanja i turističke tokove. Stručnjaci upozoravaju da je situacija i dalje vrlo neizvjesna te da bi se prognoze mogle brzo promijeniti, ovisno o daljnjem razvoju sukoba i kretanju cijena energenata.

