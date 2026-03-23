FOTO Karta Europe koja je podijelila regije: Ova u Hrvatskoj među najlošijima

Prema najnovijim globalnim ljestvicama, europske zemlje općenito i dalje dominiraju vrhom po kvaliteti života, a među najboljima se redovito ističu Nizozemska, Danska, Luksemburg i Švicarska, koje postižu visoke ocjene zahvaljujući sigurnosti, snažnom gospodarstvu i razvijenim javnim uslugama. Međutim, društvenim mrežama se širi karta koja je dala nešto detaljnije podatke, jer se pozabavila i konkretnim regijama u pojedinim europskim državama i pokazala koje imaju najbolju kvalitetu života.

Najnovije usporedbe europskih regija još jednom potvrđuju velike razlike u kvaliteti života unutar same Europe, dok pojedini dijelovi zapada i sjevera bilježe gotovo maksimalne rezultate, istok i jugoistok kontinenta i dalje zaostaju. Na samom vrhu nalaze se regije iz Nizozemske, Finske i Austrije.

Nizozemske regije poput Frieslanda, Drenthea i Zeelanda ističu se iznimno visokim životnim standardom, što se povezuje s uređenim tržištem rada, snažnom infrastrukturom i naglašenom ravnotežom između privatnog i poslovnog života. Upravo je regija Friesland na prvom mjestu ovog popisa.

U Finskoj, regije Åland i Länsi-Suomi postižu gotovo identične rezultate zahvaljujući visokoj razini socijalne sigurnosti, kvalitetnom obrazovanju i povjerenju u institucije, dok je na trećem mjestu austrijska Koruška (Kärnten) koja kombinira stabilno gospodarstvo s visokom razinom sigurnosti i kvalitetnim javnim uslugama.

S druge strane ljestvice nalaze se regije iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Rumunjske. Najslabije rezultate bilježi sjeverozapadna Bugarska, dok je Panonska Hrvatska također pri dnu, što odražava izazove poput niže kupovne moći, slabije razvijene infrastrukture i iseljavanja stanovništva. Slični problemi vidljivi su i u mađarskoj regiji Észak-Magyarország, te u rumunjskim regijama Sud-Vest Oltenia i Nord-Est, gdje gospodarski razvoj ne prati ostatak Europske unije.

Ako se gleda Hrvatska cjelokupno, malo se popravila na ljestvicama. Prema nekim istraživanjima, ipak je na boljoj strani popisa, ispred pojedinih razvijenih zapadnoeuropskih država. Tome pridonose sigurnost, prirodno okruženje i kvaliteta života koju građani sve bolje ocjenjuju.

Ovakvi podaci jasno pokazuju da kvalitetu života ne određuje samo država, nego i konkretna regija. Dok razvijenije sredine profitiraju od stabilnih institucija, ulaganja i snažnih socijalnih sustava, slabije razvijena područja i dalje se suočavaju s ekonomskim i demografskim izazovima, što izravno utječe na svakodnevni život njihovih stanovnika.