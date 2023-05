Sudimo se zbog hrvatskog grba i naše zemlje u Bleiburgu

Ni ove godine obljetnica stradanja na Bleiburgu neće se obilježiti na Bleiburškom polju , no Počasni bleiburški vod pokrenuo je pravne postupke kako bi se komemoracija mogla vratiti na to mjesto, dok sudskim postupkom traže i povratak hrvatskog grba s prvim bijelim poljem na spomenik koji je na tom polju postavljen 1987. Austrijske su vlasti taj grb uklonile lani, nakon što ga vlasnik, a to je Hrvatski bleiburški vod, nije sam htio ukloniti, što je traženo od njih. Postupili su po zahtjevu i maknuli natpis "U čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci", no grb nisu htjeli.

"Ako treba, ići ćemo do UN-a"

– U saveznom parlamentu donesena je rezolucija kojom se naš skup poistovjećuje s nekim neonacističkim skupovima u drugim dijelovima Europe. To su odlučili ne provjeravajući ništa temeljem ekspertize kvazipovjesničara iz lijevo liberalnih i zelenih stranaka. Na osnovi toga je koruška vlast lani naredila kotarskom načelniku da uputi nama dopis da skinemo grb s bijelim poljem i natpis na spomeniku. U roku smo im odgovorili da smo natpis odlučili zamijeniti njemačkim natpisom, no nismo htjeli maknuti grb jer je on povijesni hrvatski grb, korišten i prije i poslije 1945. u Hrvatskoj i diljem Europe. Oni su to ipak sami uklonili, a mi smo uputili žalbu Upravnom sudu, a uz nju smo priložili ekspertizu koju su nam radili akademici iz HAZU na čelu sa Stjepanom Ćosićem i drugima – rekao nam je Milan Kovač, zamjenik predsjednika Počasnog bleiburškog voda koji najavljuje, ako odgovor na njihovu žalbu bude negativan, daljnji postupak na upravnom i ustavnom austrijskom sudu.

– Ako treba, ići ćemo do UN-a jer nećemo dopustiti da se na takav način obračunava s hrvatskom poviješću – dodaje Kovač pojašnjavajući da su u ekspertizi iznijeli činjenice po kojem se grb s prvim bijelim poljem ne može poistovjećivati samo sa NDH te da su u njoj koristili mišljenja uglednih heraldičara kako bi dokazali da je riječ o hrvatskom povijesnom grbu. No uz problem s grbom Počasni bleiburški vod vodi i postupak vezan uz zemlju na kojoj se donedavno održavala komemoracija.

"Ta zemlja je privatna"

– Uz odluku o zabrani komemoracije i uklanjanju grba vodimo postupak vezan uz samu zemlju. Oni tvrde da je zemlja koja je u vlasništvu Počasnog bleiburškog voda upitna i da to treba sudskim putem razriješiti. Stoga smo pokrenuli sudsku tužbu jer je zemlja bila na ime pokojnog počasnog predsjednika Voda Ilije Abramovića i tamo jasno stoji da je on samo korisnik zemlje, a vlasnik je Počasni bleiburški vod. Vjerujem da nijedan sud na svijetu, a vjerujem ni u Austriji, ne može oduzeti privatno vlasništvo – napominje Kovač. Koliko će sudski postupak trajati, nitko ne zna, no druga strana imala je rok do 21. travnja da odgovori na žalbu Počasnog voda o grbu i zabrani komemoracije, no nisu to učinili u zadanom roku.