Sud presudio da je pas član obitelji. Svijet ostavljamo kućnim ljubimcima

Prošlog tjedna papa je na općoj audijenciji opet izazvao mali skandal kad je rekao da neki ljudi ne žele imati potomstvo: “Ponekad imaju jedno dijete i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu”; još je to nazvao “oblikom sebičnosti”. U Hrvatskoj je bilo dosta poruge na to pa je, primjerice, kolumnistica Snježane Pavić papi otpisala da će nas do 2050. godine ionako biti dvije milijarde više pa što onda nedostaje ženama koje radije drže mačke?