Svjedok: Pitanja tužiteljstva bila su sugestivna i osjećao sam se kao da me ispituje politička policija

- Tu sam večer radio kao interventni zaštitar. Obratio mi se Marko Francišković , a oko njega je bilo mnogo ljudi koji su nešto izvikivali, imali su neke svoje zahtjeve. Francišković je htio ući u studio i direktno se obratiti javnosti. Kada su čuli da ih nitko neće primiti, zamolio je prosvjednike da se mirno raziđu - kazao je Ivan Iličić, djelatnik AKD-a koji je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio u nastavku suđenja Marku Franciškoviću, Natku Kovačeviću i Lani Ujdenici, koji se terete za poticanje na terorizam. Iličić je iskazivao o onom što se događalo 20. studenog 2021. kada se nakon anti COVID prosvjeda velika skupina ljudi predvođena Franciškovićem uputila na Prisavlje pred zgradu HRT-a. Rekao je da nitko od prosvjednika nije pokušao nasilno ući u krug HRT te da ih nitko nije ni pozivao da to učine.

- Bila je jedna gospođa, pijana ili napušena, što li, koja je pala s betonske ograde unutar HRT-a točno pred interventne policajce. Pridigao sam je i izveli smo je van, a prosvjednici su mi pljeskali. Što se mene tiče, nije bilo direktne ugroze, nije bilo ni nikakve štete na imovini HRT-a. Nije bilo postupanja policije ni zaštitara prema prosvjednicima. Po mom mišljenju, to je više bio ekshibicionistički skup - govorio je Iličić. Odgovarajući na pitanja, svjedok je kazao da su prosvjednici vikali "Auuuu" i zviždali. Predočen mu je i iskaz iz istrage jer se nije mogao sjetiti ni što su sve prosvjednici izvikivali ni što je on ranije iskazivao, a kako su se iskazi razlikovali, upitan je da pojasni razlike.

- Tijekom tog prosvjeda, koji je trajao oko tri sata, koncentrirao sam se na sigurnost, a ne na političke poruke. Tužiteljstvo je inzistiralo na tim političkima porukama, tko je što govorio. Prosvjednici su valjda htjeli ukidanje COVID potvrda, no da bi čuo što je tko govorio u toj masi, moraš biti stručnjak. Pa nije to bio skup u crkvi pa da jedan govori, a ostali u tišini slušaju. Tužiteljstvo je inzistiralo da kažem tko je točno što rekao i moram priznati da su pitanja bila sugestivna. Primjerice pitali su "Jesu li pozivali na rušenje HRT-a i Vlade, tko je pozivao?". Ja sam bivši policajci i radio sam u vojnoj krim službi i znam kako se ispituje kad se od svjedoka ili osumnjičenog želi dobiti određeni odgovor. Zaključio sam da su Marko i Natko predvodnici jer su imali megafone - pojasnio je svjedok dodavši da je on na zapisnik o ispitivanju tijekom istrage nije imao primjedbi te da ga je potpisao.

Dodo je je i da je politički aktivan, član je HSP-a i predsjednik HSP-a Novi Zagreb. Samim time, zainteresiran je, kako je kazao, i prati zbivanja vezana uz politiku pa je tako pratio i zbivanja nakon tih prosvjeda. - Mislio sam da sam pozvan u tužiteljstvo svjedočiti o sigurnosti, a osjećao sam se kao da me ispituje politička policija. Podsjetilo me to na neki bivši sistem jer sam i osobno imao loša iskustva - rekao je na kraju, a tužiteljstvo je prigovorilo tom iskazu u cijelosti.

Darko Božić, koji je također te večeri radio kao interventni zaštitar, svjedočio je pak kako mu je cijeli taj prosvjed izgledao, kako je kazao, banalno i neozbiljno, poput nekih ranijih prosvjeda Živog zida ili Žutih prsluka. - Ne sjećam se koliko je točno sati bilo kad su mi javili da trebam ići na portu 5. Kada sam došao, tamo su već bili interventni policajci i još ih je pristizalo. Prosvjednika nije bilo. Zatvorili smo metalna vrata i bilo nam je najvažnije da se ne ulazi. Zatim su došli i prosvjednici i počeli sa svojim zahtjevima. Sjećam se Natka i Marka, kojemu tad nisam znao ime. Ostao sam s policajcima jer su tražili nekoga tko ima na liniji ljude iznutra - pričao je Darko Božić.

Kazao je da su prosvjednici prvo tražili da ih vode ravnatelju televizije, potom da se zove dežurni urednik, a zatim i da ih se pusti uživo u Dnevnik. - Nama zaštitarima je to bio lagan posao jer je bilo puno interventne policije. Iz kontrolnog centra su mi javili da pred HRT stižu prosvjednici s Trga. Koliko se sjećam, bili su ljuti jer ih nije snimala kamera i jer nitko s HRT-a nije došao snimati tako velik prosvjed. Sjećam se jedne žene koja je vikala: "Ne damo van djecu!" valjda misleći na cijepljenje. Sjećam se i da su okupljeni skandirali "Marko, Marko" - iskazivao je Božić.

Suđenje Franciškoviću i njegovim suoptuženicima počelo je lani u listopadu, kada je sve troje zanijekalo krivnju. Francišković je tada rekao da je optužnica, koja je podignuta u ožujku 2022., a pravomoćna je postala u svibnju 2023., besmislena i konstruirana.

Prema optužnici, svi se terete za postupanje čiji je cilj bio ozbiljno narušavanje temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura Republike Hrvatske. Tužiteljstvo tvrdi da im je motiv za to bilo nezadovoljstvo radom tijela državne vlasti Republike Hrvatske. Francišković se, prema optužnici, tereti da je od 13. studenog 2021. do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima održanima na anti COVID prosvjedima. S tih je prosvjeda preko videosnimki koje je objavljivao na društvenim mrežama pozivao građane Republike Hrvatske, kao i izvan nje, na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih državnih struktura, zauzimanje javnih objekata i na druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj te ignoriranje sredstava javnog priopćavanja. Kovačević je pak optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju te, među ostalim, i na nasilne metode za smjenu vlasti i ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.

Nadalje, Franciškovića se tereti da je djela za koje je optužen počinio i dok je bio u istražnom zatvoru. Iz Remetinca je telefonski komunicirao sa svojom suprugom, a ona je ono što je on govorio snimala te kasnije objavljivala na društvenim mrežama. I u tim razgovorima je pozivao građane na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura u Republici Hrvatskoj. Francišković je nakon uhićenja jedno duže vrijeme bio u istražnom zatvoru iz kojeg je pušten u studenom 2022.. Nakon što je optužnica podignuta, obrana je tražila da se iz nje neki dokazi izdvoje kao nezakoniti, no to im je odbijeno.

U svojim govorima Francišković je napadao vlast i ono što rade. "Nije problem smijeniti ovu koruptivnu vlast.... Ali je pitanje što dalje? Tko će biti lider? Što će biti ako krenemo i kako ćemo urediti državu na božjim zakonima?... Ovo što radi ova koruptivna vlast je uništavanje zapadne demokracije, jer cjepivo je biološko oružje, a cijepljeni nisu ratno sposobni.... Domovinski rat je pokazao da mi imamo ratnički gen, a ovo je sada svjetski rat... Mediji su korumpirani i ne izvještavaju o tome da svaki dan ima 50 ovakvih prosvjeda.... Stoga dođite na Trg bana Jelačića odjeveni u uniforme iz Domovinskog rata... Ako se postrojimo neće nas moći ignorirati... I ne dolazi u obzir ostavka ove koruptivne vlasti, već kažnjavanje zločinaca.... Treba im suditi... A kada netko radi agresiju na vas, imate se pravo braniti.... Ovo je rat, a u odnosu na ovo sada, ono prije 30 godina bila je kamilica...." - citati su iz njegovih govora, koji su objavljeni na njegovom računu na YouTubeu, gdje su bili dostupni, navodi tužiteljstvo, velikom broju njegovih istomišljenika.

