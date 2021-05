Sučeljavanje za Osijek o masonima i komarcima: '10. travnja 1941.? Što se tada dogodilo?'

Nova TV održala je pod voditeljskom palicom Mislava Bage sučeljavanje kandidata za osječkog gradonačelnika – Filipa Radića (HDZ) i Berislava Mlinarevića (nezavisni – Domovinski pokret/MOST).

Radić i Mlinarević odmah su na početku ustvrdili da nemaju sponzora kojima bi mogli biti dužni nakon predizborne kampanje. Na pitanje što je u kampanji naprljavije što su čuli o sebi, Mlinarević je odgovorio: „Nedavno je izašlo nešto o masonima. Nisam mason.“

Radić kaže da konstantno vodi afirmativnu kampanju. "Žao mi je što se dio kampanje pretvorio u napade na obitelj. Ne znam tko stoji iza toga, ne želim u nikoga upirati prstom", rekao je Radić, na što je Mlinarević odgovorio da ne stoji iza toga. "Bio sam iskreno razočaran jer nemam ništa s tim dijelom njegove obitelji", kaže Mlinarević.

Na pitanje duguje li nešto Miroslavu Škori, Mlinarević je rekao da mu ne duguje ništa. "Inicijacija je bila možda kroz zajedničku komunikaciju, ali prošle godine u rujnu nisam znao da ću biti taj. Cijelo vrijeme je to tinjalo u meni", kaže Mlinarević.

U Osijeku se bira između dva desna kandidata pa je pitanje kako će lijeve birače uvjeriti da baš njima daju glas. Radić, međutim, birače ne želi dijeliti na lijeve i desne tvrdeći da su ovo komunalni izbori.

Mlinarević je priznao da je "dio operative" u predizbornoj kampanji prepustio Domovinskom pokretu. "Nemam se čega sramiti", kaže Mlinarević, koji je protiv toga da Radić program Vlade za Slavoniju predstavlja kao svoj. "On čak uzima županijske programe. To je za mene zamagljivanje", rekao je Mlinarević.

Radić, pak, tvrdi da njegov program nije katalog, dok za Mlinarevićev kaže da više sliči za program fast fooda. "Nužni su nam programi i sredstva i Županije i Vlade", rekao je Radić.

Kao najbolju stvar u mandatu dosadašnjeg gradonačelnika Ivice Vrkića Radić je istaknuo realksiranje odnosa, a Mlinarević je, pak, spomenuo neke projekte za koje je zadužio grad, koji zauzvrat neće donijeti ništa. "Neću reći da nije zadužio Osijek i Slavoniju, recimo susrete sa Srbima i to", rekao je Mlinarević.

Mlinarević nije imao potrebu ispričati se Radiću za nešto izgovoreno u kampanji, a i Radić je odgovorio slično rekavši da ga nikad nije ni spomenuo. "On je nas nazivao čoporom vukova", požalio se Radić. "Ta afirmativna kampanja je prikazivala njega kao osobu, mlad, zgodan... ali iza njega su drugi ljudi", kaže Mlinarević. Požalio se da cijela Vlada stoji iza Radića.

"Upirati prstom u nekoga s kim ste jučer bili jako dobri... Iza mene stoji 14 tisuća Osječana. Drago mi je da imam podršku i župana i premijera", kaže Radić, a Mlinarević mu je odgovorio da iza Radića stoji mašinerija.

Na pitanje o kompetencijama za upravljanje velikim sustavom Mlinarević se pohvalio da je dosad imao 75 ljudi kojima je upravljao. "Hotel nije isto kao i grad. Tako ćete, kao i u hotelu, funkcionirati i u gradu", upitao ga je Bago. Radić je pak rekao da je potrebno izabrati dobar tim ljudi.

"Neugodno mi je napadati mladog čovjeka koji nema to životno iskustvo. Neću reći da nije perspektivan, da se od njega ne može nešto napraviti. Ali znam da li je netko zreo ili nije. Radić još nije zreo, fali mu još tri do pet godina zrelosti", rekao je Mlinarević. Radić mu je uzvratio da ima dovoljno iskustva. "Mlinarević je nedavno rekao da mu je najdraži političar austrijski kancelar Kurz, a on je star kao i ja", rekao je Radić, dodajući da je Mlinarević totalno politički neiskusan.

"On sad mora nešto reći da bi ispalo kao da ne valjam", uzvratio je Mlinarević.

Prvi Radićev potez, ako postane gradonačelnik, bit će okupljanje svih pročelnika i razgovor o projektima. "Osijeku treba vratiti optimizam da se može živjeti od svog grada", rekao je Radić. Mlinarević će napraviti mali domjenak sa svima u gradskoj upravi. "Bit će to prvi, drugi, treći dan, da me upoznaju", rekao je Mlinarević. Radić ga je pohvalio kao dobrog organizatora domjenaka. "Mi smo često kao stranka u njegovom hotelu imali domjenke", kaže Radić.

Mlinarević ne treba više od četiri osobe koje će s njim doći i otići, postane li gradonačelnik. S Radićem će doći samo njegovi zamjenici. "Vrlo je teško naći kompetentnu osobu, trebamo iskoristiti potencijal pročelnika. Evo, komunalni odjel mora poznavati ulice", kaže Mlinarević.

Na pitanje posluje li s gradom u ovom trenutku, Mlinarević kaže da svake godine odrade po jedan domjenak. Ako postane gradonačelnik, neće ih raditi na račun grada. Radić kaže da nitko od njegove obitelji ne radi s državom ili gradom. Na to je reagirao Mlinarević spomenuvši tvrtku Tlocrt, koju je Radić prebacio na oca. "Ta tvrtka godišnje radi tri milijuna kuna prometa s HEP-om", kaže Mlinarević.

"Drago mi je da se Mlinarević otkrio, sad je jasno tko stoji iza napada na moju obitelj. Kampanja Domovinskog pokreta iz Zagreba se prelila na kampanju Domovinskog pokreta u Osijeku gdje se ne biraju sredstva. To nije istina, to je laž. Ako imate neka saznanja, podnesite prijavu. Ja osobno nikad nisam bio tužen i nisam bio na sudu. Pitanje za vas jeste li, to vi bolje znate", rekao je Radić. "Imao sam neki mali procesić, moj kum je nešto zbrljao, ne sjećam se sad što. To je bio kazneni proces iz kojeg sam ja izašao bez kazni", rekao je Mlinarević, dodajući da ne skriva ništa. "Došao sam kao svjedok i s obzirom da me policajac... nakon dugosatnog čekanja, to je vrsta maltretiranja svjedoka, uzeo sam osobnu kartu iz njegove teke i izašao van jer se nisam smatrao krivim. Pustio me na čekanju tri, četiri sata. On je pobjesnio", ispričao je Mlinarević, dodajući da za to nije kažnjen.

Tvrdi da nije bježao. "Ako čekate tri, četiri sata, to nije u redu, nije korektno. Ti načini ispitivanja su vrlo ružni. To su vjerojatno metode ostale iz bivšeg sustava", rekao je Mlinarević.

Zapelo je i na rješavaju problema komaraca. Dok Radić tvrdi da će taj problem riješiti odmah, Mlinarević kaže da se taj problem neće riješiti - nikad, pozivajući se na mišljenje stručnjaka.

Na pitanje što će s osječkom zračnom lukom, Mlinarević je rekao da je ona teret te da treba dati mogućnost nekom stranom ulagaču. "Ja sam za sve opcije javno-privatnog partnerstva", kaže Mlinarević. Radić kaže da Osijek treba zadržati 25 posto udjela u zračnoj luci. "Kroz 400 milijuna kuna ulaganja ćemo učiniti da zračna luka sliči na nešto", kaže Radić, pozivajući se na novac koji će država uložiti u osječki aerodrom.

Obojica bi subvencionirali letove iz Osijeka i obojica nisu znala odgovor na pitanje s koliko je gradova Osijek povezan zračnim putem, a na pitanje koliko traje vožnja vlakom do Zagreba, Radić je rekao - predugo. Mlinarević je sa svojom procjenom (pet sati) bio puno bliži stvarnom trajanju - petnaestak minuta kraće.

Mlinarević kaže da vjerska obilježja nemaju što tražiti u gradskim uredima, dok Radić u tome ne vidi problem. Gay pride Mlinarević ne podupire, ali Hod za život da. "U svakom slučaju život nam treba. A oni se mogu okupiti u klubovima i kafićima. Ne vidim razloga zašto oni moraju nešto isticati. Uznemiravaju bilo čiji mir bukom na ulicama", kaže Mlinarević, dodajući da neće šetati u bilo kojoj povorci.

Radić, pak, smatra da svatko ima pravo podnijeti zahtjev za bilo kakvu povorku. "Ja šećem ulicama grada i nastavit ću, ali neću u nijednu povorku", kaže Radić.

Poželi li u Gradskom vrtu srpska turbo-folk pjevačica održati koncert, Mlinarević se malo zamislio. "Narodna glazba ima svoju vrijednost. Kad čujem turbo-folk ne osjećam se dobro. Mogu poslušati svašta... osobno volim stare stvari u obradama, laganije malo. Sve obrade volim slušati", govorio je Mlinarević, ali nije htio nikoga izdvojiti.

Radić bi dao suglasnost za koncert dokle god nikoga time ne vrijeđa. Na tehno-party ne bi otišao, ali zato Mlinarević bi. "Volim otići na bilo koji party, ali mi ne leži tipičan tehno. Volim se družiti s ljudima uz čašicu pića. Volim druženje s mladima i to me održava mladim", kaže Mlinarević.

Što za vas znači 10. travnja 1941., upitao je Bago. "Uh, 10. travnja? To s Osijekom ima nešto? Zatekli ste me. Značajni datum vjerojatno je, neko spajanje... Četrdeset i prve, četrdeset i prve...", mučio se Mlinarević, a nakon što mu je Bago rekao da je toga datuma osnovana NDH, Mlinarević je samo rekao "a-ha".

"Sve treba staviti u kontekst vremena. Sve što ima veze s hrvatskom poviješću je pozitivno. Ne znam na što aludirate...", rekao je Mlinarević.

Radić je na isto pitanje rekao: "Ništa dobro ne mislim o tom datumu".

Radić nije htio ocijeniti ulogu Branimira Glavaša tvrdeći da je u to vrijeme bio premlad. Mlinarević se opet pozvao na vrijeme u kojem se to događalo. "Sjećam se točno svega, ustrojio je obranu grada. Mislim da se nije trebao baviti gospodarstvom, uništeno je, to je za zamjeriti", kaže Mlinarević.