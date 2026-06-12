Princ William želi spriječiti beskućništvo prije nego što ljudi završe na ulici: Ključ bi mogla biti tehnologija

Princ William poručio je na London Tech Weeku kako bi podaci, tehnologija i poslovni sektor mogli rano prepoznati znakove upozorenja na beskućništvo te ga spriječiti prije nego što do njega uopće dođe. “Što se prije uhvatite ukoštac s problemom, to bolje, kao što svi znamo iz života,” rekao je princ William. “Ne postoji jedno rješenje koje može iskorijeniti beskućništvo. Riječ je o složenom problemu, satkanom od mnogih različitih čimbenika.”

Obraćajući se sudionicima tehnološke konferencije, dodao je kako se brojni njihovi korisnici i klijenti svakodnevno koriste podacima putem bankovnih aplikacija i mobilnih telefona. “Nisam siguran da ste svjesni koliko se ti podaci mogu iskoristiti za predviđanje i uočavanje mogućih problema povezanih s beskućništvom prije nego što oni doista nastanu” istaknuo je.

Homewards, program princa Williama usmjeren na borbu protiv beskućništva, pokreće Homelessness Data Lab, odnosno Laboratorij za podatke o beskućništvu. U njemu će se primjenjivati metode kojima se već koriste tvrtke, a cilj je „etično i odgovorno” prepoznati osobe izložene riziku od beskućništva u najranijoj fazi, kada potpora može imati najveći učinak.

Princ William naglasio je kako se tehnologija može staviti u službu općeg dobra te da ima potencijal pomoći u sprječavanju beskućništva ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu nego i diljem svijeta. Projekt će se provoditi u partnerstvu sa Salesforceom i britanskom humanitarnom organizacijom LandAid, koja djeluje u sektoru nekretnina.

Surađivat će i s drugim velikim tvrtkama, među kojima su Accenture, VodafoneThree, Bloomberg i NatWest, kako bi se ispitalo na koji bi se način metode koje one koriste u poslovanju mogle primijeniti u nastojanjima da se zaustavi beskućništvo. Više od 430.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu suočeno je s prijetnjom beskućništva, no ono je „rijetko slučajno”, poručila je Zahra Bahrololoumi, izvršna direktorica Salesforcea za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku.

“Beskućništvo može biti predvidljivo, što znači da ga se, uz prave alate i potporu, može i spriječiti,” rekla je. “Okupljanjem više od 25 organizacija iz privatnog, javnog i neprofitnog sektora, Data Lab omogućuje nam da podatke i tehnologiju sigurno i etično stavimo u službu ondje gdje su najpotrebniji.” Dan Hughes, povjerenik u LandAidu, rekao je kako sektor nekretnina ima „stvarnu ulogu” u borbi protiv beskućništva mladih, piše Sky News.

“Ova je suradnja izvrstan primjer onoga što je moguće kada se poslovni sektor, vlada i organizacije civilnog društva okupe oko zajedničkih podataka i zajedničkog cilja.” “Koristeći podatke za ranije prepoznavanje znakova upozorenja, možemo se odmaknuti od pukog reagiranja na krizu i prijeći na njezino sprječavanje. Upravo je ta promjena ono što LandAid postoji kako bi podupirao.”

Današnji dan ujedno označava prvi put da se pitanje beskućništva našlo na dnevnom redu London Tech Weeka, jednog od najvećih tehnoloških događaja u zemlji. Očekuje se i da će kraljica Camilla danas posjetiti smještajni objekt organizacije St Mungo’s, dobrotvorne udruge koja pruža potporu osobama koje se suočavaju s beskućništvom. Kraljica će se ondje susresti sa stanarima i zaposlenicima povezanima s programom čitanja koji se provodi uz potporu inicijative The Queen’s Reading Room.