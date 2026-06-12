Budući smjer odredit će ishod sukoba dviju frakcija

Sukob s Nevenkom Lastrić Đurić zbog njezina sudjelovanja na prošlotjednoj zagrebačkoj Povorci ponosa potpredsjednik HSLS-a Mirko Budiša jučer je odlučio proširiti i na predsjednika stranke Darija Hrebaka.

Rizik bez HDZ-a

Očito nezadovoljan što je Hrebak stao na stranu HSLS-ove državne tajnice u MUP-u podsjećajući kako su HSLS-ove čelnice i ranijih godina sudjelovale u Prideu, Budiša je u intervjuu Draženu Ciglenečkom, novinaru Novog lista, procijenio kako HSLS s Hrebakom "gubi politički smjer". Tumači, naime, da bi ključne HSLS-ove poruke trebale biti vezane uz teme ekonomskog liberalizma, a ne one zbog kojih bi se HSLS moglo pogrešno percipirati kao lijevu aktivističku opciju.

Uz Budišu se u ovoj priči svrstala i šefica zagrebačkog HSLS-a Gabrijela Bošnjak, što otkriva kako Budiša nije sam i kako se u stranci sukobljavaju lijevo-liberalna i konzervativnija struja, a ona koja prevlada odredit će budući smjer HSLS-a. A prostor za unutarstranačka grupiranja otvorila je Hrebakova najava da se nakon osam godina na čelu HSLS-a na izborima iduće godine ne namjerava kandidirati za predsjednika stranke. Time je dao signal za pozicioniranje svih koji imaju predsjedničke ambicije, no to ne znači da Hrebakova uloga u HSLS-u time prestaje. Hrebak je, naime, jedini koji HSLS-u osigurava vidljivost nužnu da bi nekad moćna stranka uopće mogla računati na prolazak u Sabor. U proteklim izbornim ciklusima HSLS-u su to osiguravala mjesta na HDZ-ovim izbornim listama, pri čemu je HDZ-u mlađi partner zanimljiv isključivo zbog nezanemarivog broja glasova koje Hrebak nosi u Bjelovaru i okolici. S druge strane, Hrebak bi si s te pozicije vjerojatno mogao dopustiti okušati se na izborima i bez HDZ-a, ali takav bi potez ipak nosio određeni rizik, s tim da HSLS vjerojatno ne bi mogao računati da će mandat osvojiti i u Zagrebu, gdje je s HDZ-ove liste u Sabor na prošlim izborima uz Hrebaka ušao i Darko Klasić.

S te strane, aktualna previranja u HSLS-u za Hrebaka i ne moraju biti pretjerano problematična, s obzirom da se HDZ posljednjih mjeseci nastoji ponovo približiti desnom biračkom tijelu. U takvim okolnostima, za Hrebaka i njegovu stranku, ako im je na umu još jedna izborna kombinacija s HDZ-om i nije loše pokazati svjetonazorski pluralizam u svojim redovima. Posebno uz činjenicu da HSLS u ovoj priči odnedavno ima konkurenciju u vidu HSS-a, s čijeg je čela odstupio Krešo Beljak, a palicu je preuzeo Darko Vuletić, koji je stranku odveo u HDZ-ovu većinu, uz poruku povratka na "temeljne postavke", u obitelj konzervativnih stranaka. HSS-ov najnoviji zaokret u HDZ-u su dočekali otvorenih ruku, a to izaziva bojazan kod dijela HSLS-ovaca da bi ih stariji partner na idućim izborima mogao zamijeniti svjetonazorski ponovo bliskijim HSS-om, posebno u situaciji u kojoj se HDZ nastoji približiti desnijem biračkom tijelu.

HSS kao zamjena

Pitanje je, međutim, može li se HDZ doista osloniti na HSS ukoliko bi ovom strankom pokušao zamijeniti HSLS. Iako stranka ima baze u nekoliko općina u sjeverozapadnim županijama, tamo gdje je HDZ najslabiji, teško da mogu računati kako će im broj birača koje bi im novi partner mogao privući nadomjestiti Hrebakove brojke. Ova će pitanja HDZ zasigurno dobro odvagnuti do izbora, a o odgovorima će vjerojatno ovisiti i krajnji ishod trenutnih obračuna u Hrebakovoj stranci.