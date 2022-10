Studentica mislila da je pronašla savršen stan u Splitu, a onda se šokirala: 'Uoči početka faksa postala sam beskućnica'

Cijene stanova za najam ove su godine drastično porasle u gradovima diljem Hrvatske zbog inflacije, a ista situacija snašla je ove godine i studente u Splitu koji pokušavaju pronaći svoje mjesto za život kako bi u miru ''odradili'' akademsku godinu.

Pronaći stan za manje od 500 eura u tom gradu trenutno je ravno nemogućoj misiji, zbog čega je studentica Andrea bila oduševljena kada je mislila da je pronašla stan na Blatinama za 2.000 kuna.

- Krajem osmog mjeseca objavila sam u jednoj Facebook grupi da tražim stan, a uskoro me u inbox kontaktirala izvjesna Mia i ponudila mi dvosobni stan na Blatinama za 2000 kuna mjesečno. Zvučalo je odlično, jer studiram Ekonomiju i to mi je blizu fakulteta. Žena je ponudila da mogu ostati u stanu do kraja ispitnih rokova, čak i dugoročno, ali da bih u tom slučaju morala plaćati 2500 kuna - ispričala je Andrea za Slobodnu Dalmaciju.

Gospođa joj je poslala i fotografije stana za kojeg tvrdi da ima sve potrebne aparate, a nalazi se na trećem katu. Uz njega navela je kako je i dostupan parking, kafić te tržnica preko puta, a od režija se plaćaju struja, voda te odvoz smeća.

Ipak, objašnjava studentica Andrea, postojala je caka: bilo je potrebno uplatiti 500 kuna pologa jer živi u Hercegovini i nezgodno joj je dolaziti u Split po vrućinama, zbog čega bi došla prilikkom useljenja na primopredaju ključeva i potpisivanje ugovora, a tih 500 kuna avansa studentici bi se oduzelo od prve najamnine. Uz to, bilo je potrebno ''što prije'' platiti taj avans jer je gospođa tvrdila da su joj se javili i drugi.

- Iskreno, odmah mi je bilo sumnjivo kad mi je ta žena poslala fotografije stana, jer nisu bili originali nego screenshotovi. Bilo mi je čudno i što je ne mogu dodati na Fejsu, a ni klime nije bilo na slikama iako je tvrdila da postoji u stanu. Ali opet, bila sam sretna da sam našla tako povoljan stan, pa sam samu sebe uvjerila da je sve OK, uplatila tih 500 kuna na trafici i dogovorila se useliti 15. rujna - priča studentica.

Andrea je shvatila da je bila jedna od mnogih žrtva prevarantice kada joj je uoči useljenja gazdarica poručila da ne može doći u Split jer joj dijete ima COVID, no da će joj vratiti polog čim prođe korona.

- Uoči početka faksa ja sam postala beskućnica, a onda saznala da je moja gazdarica ustvari prevarantica koja vara ljude s nekoliko lažnih profila. Jako je aktivna na Facebooku. Isto tako, vara i na nekoliko portala prodaje odjeće... - priča Andrea koja je kasnije vidjela na jednoj Facebook grupi upozorenje djevojke koja tvrdi da ju je ista Mia prevarila.

- Kad je vidjela da smo javno objavili njezino ime, ugasila je račun na Fejsu, a onda se javila i kazala da joj je račun hakiran... Zaprijetila je da će ona nas prijaviti policiji jer je razapinjemo po grupama. Na kraju mi je, tobože preko prijateljice, a sve je to, uvjerena sam, radila ista osoba pod lažnim imenom, vratila 500 kuna, kao i još jednoj djevojci. Za druge, ne znam. Ali zašto bi ona vraćala tuđe dugove ako joj je račun hakiran - pita se Andrea, koja je ipak htjela upozoriti sve podstanare, iako joj je vraćen polog.

- Ne plaćajte nikome ništa unaprijed dok ne vidite stan! I tražite ugovor i budite oprezni - upozorava, a u međuvremenu je pronašla smještaj na Duilovu.

Nesuđena gazdarica pak se branila, a u jednom trenutku je i zaprijetila ukoliko se krene pisati o njoj po medijima. Napisala je da od 2017. godine živi na Islandu gdje radi kao ''vodič za polarnu svjetlost u drugoj smjeni te kuharica u prvoj''.

- Sa stanovima u Splitu i najmom istih nemam nikakve veze jer zašto bi se osoba koja živi u inozemstvu i zarađuje preko 6000 eura neto bavila takvim nepodopštinama i varala studentice? Nemam djece, niti sam udana. To za studentice sam saznala od poznanice da se spominje moje ime te da sam dvjema osobama "ja" nudila stanove uz uvjet nekakve kapare te mi ništa nije bilo jasno.

Prijavila sam Facebooku krađu identiteta ali pošto sam u drugoj državi to je brzo riješeno te sam ponovno dobila pristup svojem računu. Osobno sam kontaktirala djevojke i ispričala im se i preko prijateljice im je uplaćen iznos koji su platile xy osobi. Ukupno tisuću kuna jer nisam željela da me se blati za nešto s čime nemam veze - ispričala je Mia, dok se odgovor policije još čeka.

