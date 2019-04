Student koji je prekinuo Kordićevo predavanje: Bilo je zastrašujuće, rekli su da će nas srediti

Radnička fronta osnovana je prije više od četiri godine, no od tada se u javnosti za nju čulo samo sporadično, i to uglavnom u kontekstu svađa i odlazaka nekih istaknutih članova. Da je u stranci ipak ostalo ponešto potencijala, ovih je dana pokazao zagrebački student iz Splita David Bilić (25), koji je gostovao u studiju Večernjeg lista, a pozornost medija na sebe skrenuo je u utorak, kada je s grupom istomišljenika prekinuo predavanje Darija Kordića što ga je za studente u domu Stjepan Radić organizirao studentski kapelan Damir Stojić. Sam Bilić ističe kako nije riječ o akciji Radničke fronte, no smatra da je upravo taj tip djelovanja nešto na čemu bi njegova stranka trebala graditi prepoznatljivost u javnosti.

– Moram biti pošten pa reći da smo u čitavoj akciji bili nas trojica iz RF-a i trojica koji nisu članovi stranke niti su stranački angažirani. Više je to bila ljudska reakcija tipa “moramo nešto napraviti” nego politička akcija – kazao nam je Bilić i objasnio da su akciju isplanirali dan ranije. Dio sudionika po domu je polijepio plakate i postavio transparent “Dario koljač” na jedan paviljon, a ostali su se, kaže, dvoumili hoće li upasti na predavanje ili neće.

– Kada smo se osvjedočili licemjerju Kordića, koji se postavio kao mučenik, kao uzor mladima i moralna vertikala, a istovremeno nije ni priznao odgovornost za zločine, a kamoli se pokajao, jednostavno nam je prekipjelo – prepričava Bilić koji je s drugim aktivistima upao na predavanje i razvio transparent “Dario Kordić – ratni zločinac”.

- Zastrašujuća scena bila je kad je dvadesetak poprilično krupnih ljudi krenulo prema nama. Potrgali su nam transparent, a bilo je i verbalne agresivnosti. Poručili su da će nas srediti. Potom je netko od organizatora ili starijih povikao da se smire pa nije došlo do sukoba. Zatim smo napustili dvoranu - prisjetio se Bilić na Večernji TV-u.

Budući da bi se Bilić po najavama trebao naći i na zajedničkoj listi RF-a i SRP-a za euroizbore, upitali smo ga jesu li ovakve akcije ono što bi RF trebalo izdvojiti između svih lijevih opcija koje pokušavaju popuniti prostor nastao slabljenjem SDP-a. Bilić, međutim, tumači da na većinu SDP-ovih razočaranih birača RF ne može računati.

– Među SDP-ovim biračima zapravo je bilo vrlo malo lijevo orijentiranih, onih koji su glasovali “sa začepljenim nosom”. Njihovi su birači uglavnom nekakva srednja klasa iz Jugoslavije ili liberalno orijentirani, dok su nama primarna publika svi deprivilegirani, od radnika, umirovljenika, nezaposlenih itd. – kaže.

