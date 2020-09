Strava kod Imotskog: Bacili molotovljev koktel na kuću u kojoj je bilo troje djece

Dvojica mladića od 26 i 28 godina sumnjiče se da su na jednu kuću u kojoj je u tom trenutku bilo šest osoba, a među njima i troje djece, bacili tzv. molotovljev koktel, pokušavajući je zapaliti. Kuća se zapalila no nitko od ukućana srećom nije ozlijeđen, a slučaj je okarakteriziran kao općeopasna radnja.

Osumnjičeni su ispitani na tužiteljstvu u Splitu, nakon čega su dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Splitu, koji im je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. S njima je bila ispitana i mlađa punoljetnica koja je nakon ispitivanja kod istražnog suca puštena da se brani sa slobode.

Događaj zbog koje su 26-godišnjak i 28-godišnjak sada završili na Bilicama, zbio se 13. rujna u 3.20 u Vinjanima Gornjim. Njih se dvojica sumnjiče da su se prethodio dogovorili što će napraviti nakon čega su na benzinskoj postaji nabavili zapaljivu tekućinu od kojih su napravili tzv. molotovljeve koktele. Dok su išli do kuće koju su mislili zapaliti jedan je mladić vozio, a drugi molotovljeve koktele držao u krilu. Kada su se dovezli do kuće koja im je bila meta, jedan je osumnjičenik prišao kući, te je na prozor u prizemlju kuće bacio dvije staklene boce s umetnutom zapaljenom tkaninom tzv. molotovljeve koktele izazvavši pritom požar kuće u kojoj je u to vrijeme bilo šestero ukućana, među kojima i troje malodobne djece.

Dok je ona bacao molotovljeve koktele na kuću, u vozilu su ga čekali drugoosumnjičenik i maloljetnica. Nakon paleža kuće njih troje je pokušalo pobjeći no bezuspješno jer ih je u tome spriječio policajac koji živi u blizini mjesta događaja. On je pozvao svoje kolege pa je troje osumnjičenika odmah uhićeno i privedeno. Što je motiv paleža kuće u kojoj pukom srećom nitko nije poginuo, nije poznato, a šteta od požara na kući je 4000 kuna.