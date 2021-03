Strašna nesreća u Egiptu: U sudaru vlakova poginule najmanje 32 osobe, 84 ih je ozlijeđeno

Najmanje je 32 ljudi smrtno stradalo, a 84 ozlijeđeno u sudaru dvaju vlakova koji se dogodio u petak u središnjem Egiptu, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Lokalni mediji su prikazali vagone koji su iskočili iz tračnica iznad kanala. Neki od njih su teško oštećeni. Egipatske željeznice su priopćile da se nesreća dogodila kada su "nepoznate osobe" aktivirale kočnice u nuždi nedaleko od grada Sohaga. Zbog toga se vlak zaustavio a drugi se zaletio u njega. Državno tužiteljstvo je naložilo istragu.

"Vlakovi su se sudarili iako se nisu kretali jako velikom brzinom. Dva vagona su oštećena, a treći se prevrnuo", izjavio je za Reuters izvor sigurnosne službe. Na mjesto događaja je poslano 36 vozila hitne pomoći, a unesrećeni su prevezeni u bolnice, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Egipat ima jednu od najstarijih i najvećih željezničkih mreža u regiji i nesreće su česte.

Lokalni mediji objavili su snimke prevrnutih vagona. Putnici su još bili zarobljeni unutra. Dio ozlijeđenih je bez svijesti, javljaju svjetski mediji.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W