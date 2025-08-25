Stranci se žale na cijene taksija u Hrvatskoj: Trebali smo platiti 44 eura, a on nam je naplatio 440

Sve više stranih država, a posljednja je Kanada, sada upozoravaju svoje državljane koji putuju u Hrvatsku da budu jako oprezni kad koriste taksi usluge. - Razgovarajte o cijeni vožnje prije nego sjednete u vozilo i inzistirajte da taksimetar bude uključen jer postoji rizik da vam naplate više - preporučuju.

Tako su i do matičnih država stigle vijesti i prijave njihovih građana koji su imali problema s ogromnim cijenama u nekim taksijima, a posebno se apostrofira trajektna luka Split, gdje "love" putnike koji pristižu s otoka.

- Budite oprezni s taksijem s trajekta u Splitu. Prevarili su nas, cijena taksija do Trogira trebala je biti 44 €, ali taksist je brzo gurnuo POS-ov aparat na suprugov telefon i odjurio, a onda smo shvatili da nam je naplaćeno 440 € - piše Australka Naomi Nimmo, koja je u Hrvatskoj bila krajem srpnja. Srećom, zapisali su registraciju i sa svim podacima o vožnji i vozili te računu ravno otišli u policiju.

Primjera ima još. - Prošli smo pored taksista kad smo sišli s trajekta s Hvara i krenuli prema onome što smo mislili da je taksi stajalište. Pitali smo za cjenik i dobili smo ga. Vozili smo se dva kilometra i naplatili su nam 25 eura. Ista vožnja Uberom košta šest eura. Gadno su nas prevarili. Nikad više - piše njezina sunarodnjakinja Tammy Stuart.

Negativna iskustva se nižu i dalje. - Također su naša prevarili pri odlasku iz trajektne luke iz Splita. Bili smo prisiljeni platiti 77 eura za vožnju koja je trebala biti maksimalno 15 eura. To je bilo naše najgore iskustvo u Hrvatskoj - napominje Amerikanka Heidi Korn.

Susan Corning, Amerikanka koja sa suprugom često putuje svijetom, i redovno dolazi u Hrvatsku, potvrdila je probleme s nekim taksijima u Splitu.

- Prije nekoliko dana smo platili 33 eura za vožnju od 5 minuta - vozač je rekao da je to minimalni iznos za bilo gdje u gradu zbog novog zakona. Prosvjedovali smo, ali tada nismo mogli pješice. Danas je ista vožnja od bolnice u 4 sata ujutro koštala sedam eura! - napisala je i svoje iskustvo na Facebook stranici Hvar Croatia Travel 2025.

