U Njemačkoj živi 9000 nasilnih islamista: Ovo je najveći problem njemačkog pravosuđa

Dva dana nakon napada na LGBT paradu u Berlinu, Njemačka je još uvijek u šoku. Neki se Nijemci pitaju jesu li još uvijek sigurni, drugi traže obrušavanje državnih službi na sve protivnike demokracije, naročito na nasilne islamiste. No, stručnjaci upozoravaju da to uopće neće biti lagano jer u Njemačkoj žive tisuće radikaliziranih pojedinaca.



Svojim pohodom Abdul Ballout doista je ispunio svoj naum, zavivši zemlju u strah. U subotu navečer zabio se kombijem u skupinu ljudi na LGBT povorci u Berlinu, ubivši ženu, i pritom ranivši 29 ljudi. Osim kombijem, ljude je napadao i ubadao mačetom.