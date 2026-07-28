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STRAH NA ULICAMA

U Njemačkoj živi 9000 nasilnih islamista: Ovo je najveći problem njemačkog pravosuđa

Autor
Dino Brumec
28.07.2026.
u 15:11
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Opet ista priča: terorist je bi dobro poznat vlastima jer je predstavljao islamističku prijetnju po javnost, ali se slobodno šetao ulicama Berlina

Dva dana nakon napada na LGBT paradu u Berlinu, Njemačka je još uvijek u šoku. Neki se Nijemci pitaju jesu li još uvijek sigurni, drugi traže obrušavanje državnih službi na sve protivnike demokracije, naročito na nasilne islamiste. No, stručnjaci upozoravaju da to uopće neće biti lagano jer u Njemačkoj žive tisuće radikaliziranih pojedinaca.

Svojim pohodom Abdul Ballout doista je ispunio svoj naum, zavivši zemlju u strah. U subotu navečer zabio se kombijem u skupinu ljudi na LGBT povorci u Berlinu, ubivši ženu, i pritom ranivši 29 ljudi. Osim kombijem, ljude je napadao i ubadao mačetom.

Ključne riječi
LGBT islamizam terorizam Berlin Njemačka

Komentara 3

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PI
Piškor
15:22 28.07.2026.

Ne nego u Njemačkoj živi nekoliko milijuna nasilnih islamista

CR
crocro
15:24 28.07.2026.

Zašto se ne obrate teti AM, i pitaju gospođu kakvo rješenje može ponuditi za sigurnost stanovnika svoje zemlje od terororista kojima su bila širom otvorena vrata kao što je to i sada? Upali su u jamu koju su sami sebi iskopali a sada "Bože pomozi". Kada su naši razloge da ih prime, sada neka nađu rješenje kako se spasiti od terorizma, a gospođa AM možda zna odgovor?

SE
serafin002
15:47 28.07.2026.

Sve nasilnike treba dobrovoljno kastrirati, koji to ne prihvaćaju protjerati.

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